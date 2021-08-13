الشرطة تعلن توقيف متهم أساسي في تفجير بورتسودان

نادي الأمير بحي سلبونا في بورتسودان كان مسرحا لعبوة ناسفة ـ يوليو 2021

الخرطوم 13 أغسطس 2021 ـ قالت الشرطة السودانية، الجمعة، إنها تمكنت من توقيف متهم أساسي متورط في تفجير أحد الأندية ببورتسودان في يوليو الماضي ما أدى لمقتل 5 أشخاص واصابة آخرين حينها.

والقى شخصان على دراجة نارية، عبوة ناسفة، على مرتادي نادي الأمير بحي سلبونا في عاصمة ولاية البحر الأحمر في 10 يوليو الفائت، وعلى إثر ذلك أعلنت الشرطة توقيف متهمين.

وكشف المتحدث باسم قوات الشرطة اللواء عمر عبد الماجد في تعميم صحفي الجمعة، فإن فرقا من المباحث والتحقيقات الجنائية تمكنت من توقيف متهم أساسي في البلاغ.

وأوضح أنه جرى ترحيل المتهم إلى ولاية الخرطوم للتحري معه حيث أدلى باعترافات مهمة ومؤثرة في مسار التحريات.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة أن الفرق المختصة تواصل تحرياتها لاستكمال كافة الخيوط والأدلة للوصول لجميع المتورطين في الهجوم الذي وصفته بـ"الغادر".

وأشارت إلى أن تفجير نادي الأمير ببورتسودان والذي تسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات وجد استنكارا وشجبا من كافة قطاعات السودانيين والجهات الرسمية.