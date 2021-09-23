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الشرطة تفرق حشدا داعما للحكومة المدنية قرب القصر الرئاسي

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قوات من الشرطة تراقب ازالة المتاريس من الشوارع بام درمان "مواقع تواصل"

الخرطوم 23 سبتمبر 2021 - فضت قوات الشرطة بقسوة تجمعا من أنصار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تظاهر دعمًا للانتقال، قرب القصر الرئاسي.

ويسود توتر شديد بين أطراف حكومة الانتقال بعد محاولة انقلاب فاشلة جرت الثلاثاء الفائت، حيث كال العسكريين والمدنيين الانتقادات المباشرة إلى بعض البعضهم.

وقال شهود عيان، لـ"سودان تربيون"، الخميس؛ إن "قوات الشرطة فضت بقوة تجمع من مئات الأشخاص اظهروا التأييد لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قرب القصر الرئاسي".

وأشاروا إلى أن سيارات عسكرية مُكدسة بالجند ظلت تجوب الشوارع القريبة من القصر مفرقة مئات المتظاهرين الذين ظلوا يترددون شعارات تدعو إلى تولي المدنيين زمام الحكم في البلاد بصورة شاملة.

وبث ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمركبة شرطية بعد ان أضرم متظاهرون فيها النيران.

ولاحقا قال بيان للشرطة إن قوة العمليات بشرطة ولاية الخرطوم كانت تتعامل مع بعض مثيري الشغب بمنطقة وسط الخرطوم وبالقرب من ميدان جاكسون تعرضت إحدى المركبات لحريق جزئي تمت السيطرة عليه إثر إلقاء عبوة حارقة -ملوتوف.

وأشار البيان الى وقوع بعض الإصابات وسط أفراد القوة.

وفي مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان احتشد الالاف في لتأييد الحكومة المدنية.



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