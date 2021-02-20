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الشرطة تفض احتجاجات متفرقة في الخرطوم والجيش يغلق طرق (القيادة)

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محتجون في وسط الخرطوم حاولوا وصول القصر الرئاسي ..السبت 20 فبراير 2021

الخرطوم 20 فبراير 2021 - فرقت الشرطة السودانية، احتجاجات متفرقة في الخرطوم، تُطالب بإسقاط حكومة الانتقال، فيما أغلق الجيش جميع الطرق المؤدية إلى مقر قيادته ما احدث اختناقا في طرق المرور المؤدية لوسط العاصمة.

وتُعد هذه المرة الأولي التي تُطالب فيها لجان المقاومة بإسقاط حكومة الانتقال، حيث كانت تُنادي في السابق بإجراء إصلاحات في مؤسسات الحُكم، ونظمت عدد من الاحتجاجات للضغط في اتجاه إجراء هذه الإصلاحات.

وتأسست لجان المقاومة، وهي لجان شبابية مستقلة، في أحياء العاصمة الخرطوم والمدن الأخرى أثناء الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وقال شهود عيان، لـ “سودان تربيون"، السبت: "إن قوات الشرطة فرقت احتجاجات متفرقة في العاصمة الخرطوم، ومنعت محتجين من الوصول إلى مقر القصر الرئاسي".

كما فرقت قوى الشرطة احتجاجات في عدد من أحياء الخرطوم بحري، وهي المدينة الثالثة في العاصمة.

وأغلق الجيش السوداني الطرق المؤدية إلى مقر قيادته، عبر سيارات عسكرية على متنها جنود. ما أدى إلى زحام مروري حاد غير مألوف يوم العطلة.

والجمعة، دعت لجان المقاومة أنصار للمشاركة في احتجاج السبت، لـ “إسقاط الحكومة بشقيها المدني والعسكري".



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