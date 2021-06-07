الشرطة توقف المتهم باغتيال محتج تابع للجنة مقاومة في الخرطوم

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الخرطوم 7 يونيو 2021 ـ ألقت الشرطة القبض على المتهم الرئيسي في مقتل محتج يتبع لاحدى لجان المقاومة باعتصام مستشى التميز في الخرطوم أول أمس السبت.
وطبقا لمصادر رسمية لسودان تربيون فإن قوة من المباحث تمكنت من توقيف "م أ م" البالغ من العمر 18 سنة، وهو المتهم الأول بقتل حسن عبد الله عضو لجان مقاومة العشرة بالخرطوم "16 سنة"، طعناً بآلة حادة بساحة الاعتصام.
وأكدت ذات المصادر أنه تم القاء القبض على المتهم بأمدرمان بعد تمكن المباحث من معرفة موقع وجوده حيث يقيم مع والدته المنفصلة عن والده بشمبات في الخرطم بحري.
وسجل المتهم اعترافا أوليا بارتكاب الجريمة، لكن لم تعرف بعد دوافعه لقتل عضو لجان مقاومة العشرة.
وقتل حسن عبد الله عضو لجان مقاومة العشرة السبت الماضي طعناً بآلة حادة بساحة اعتصام مستشفى التميز، حيث تحتج لجان المقاومة على تكدس مشرحة المستشفى بجثث مجهولة الهوية يعتقد أنها تعود لضحايا فض الاعتصام في 3 يونيو 2019، وأعلنت لجنة الاعتصام رفع الاعتصام حتى تتيح الفرصة للتحقيق في الجريمة.
وحمل تجمّع المهنيين السودانيين أجسام غريبة ومزروعة وسط قوى الثورة مسؤولية الحادث ووصفها بأنها صنيعة أمنية، يتبع بعضها لفلول النظام البائد ومحاور خارجية هدفها تفكيك وحدة الشارع وجر الثوار إلى الانفلات والتخريب.
ودعا التجمع السلطات للقيام بدورها في القبض على الجناة ومحرضيهم وإنزال العقاب المستحق بهم.
وأدانت عدد من لجان المقاومة مكونات مشبوهة باختراق العمل السلمي للأجسام الثورية عبر تبني العنف، منها مجموعة غاضبون وملوك الاشتباكات.
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