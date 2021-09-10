 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 10 أيلول (سبتمبر) 2021

الشرطة: نزاع حول الموارد يتسبب في مواجهات قبلية بـ(هيا)

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 62.1 كيلوبايت
مستشفى بورتسودان- ارشيف

الخرطوم 10 سبتمبر 2021 ـ قالت الشرطة السودانية إن نزاعا حول الموارد بين بطنين من قبيلة الهدندوة بمحلية هيا في ولاية البحر الأحمر تسبب في مواجهات، الجمعة، أسفرت عن سقوط مصابين.

وبحسب شهود عيان فإن المواجهات بين بطني القرهبياب والهيكتياب أدت لإصابة 13 شخصا منهم 5 إصابات حرجة نقلت غلى مستشفى بورتسودان.

وقالت الشرطة في بيان لاحق إن الإصابات لم تتجاوز 6 أشخاص وليس من بينها اصابات خطرة.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة الطرفين استخدما في الاشتباك العصي والحجارة على خلفية نزاع قديم بين المجموعتين على أرض زراعية بالمنطقة وتجدد بسبب النزاع حول إيرادات أحد المرافق العامة.

وأفاد البيان أن المرفق محل تجدد النزاع يتمثل في حمامات عامة أنشأتها منظمة اليونسيف كخدمة لإنسان المنطقة إلاّ أن القرهبياب فرضوا رسوماً على مستخدميها الأمر الذي أثار حنق الهيكتياب الذين بادروا لإغلاقها ما تسبب في نشوب المواجهات.

وأشار إلى تدخل شرطة المحلية ما قاد لاحتواء الموقف سوى إصابة 6 أشخاص من الطرفين واصابة شرطي وجرى اسعاف المصابين.

وأكدت الشرطة وصول تعزيزات من شرطة الطوارئ بمدينة بورتسودان ودعم بقوة إسناد من القوات المسلحة بمدينة سنكات.

وأشارت إلى تحرك مجموعة من العمد من مختلف بطون قبيلة الهدندوة لمعالجة الموقف حيث عاد الهدوء إلى المدينة.

وشهدت ولايات الاقليم الشرقي بما فيها ولاية البحر الأحمر عدة مواجهات ذات طابع قبلي خلال العامين الماضيين أسفرت عن قتلى وجرحى.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

تعقيب على سلسلة مقالات اعادة التأسيس 2021-09-06 12:38:22 ادناه تعقيب عطا البطحاني على سلسلة مقالات اعادة التأسيس المنشورة الاسبوع الماضي الاخ العزيز السر سيد أحمد شكرا على سلسلة المقالات التى تجمع وتربط باقتدار ما بين القضايا الجوهرية والتحديات الانية أمام متخذى القرار. تابعت (...)

قيود الماضي ورهان المستقبل 2021-09-05 18:25:38 بقلم : محمد عتيق محمد عتيق نفهم ، بل من الطبيعي ، بعد ثورة ديسمبر الجسورة ، أن نجد المجتمع السوداني وقد انقسم انقساماً حاداً بين مجموعتين : أقلية ضئيلة تمثل أركان النظام الساقط من الإسلامويين وحلفاءهم ، والثانية هي معسكر (...)

غناء الزنق، أو القونات: ما له، وما عليه! 2021-09-04 18:42:46 صلاح شعيب استشرى منذ حين نوع من الغناء الجديد في الوسط الفني مشابها لطقس الراب الأميركي الذي خلق ذات الجدل الذي يثيره السودانيون الآن حول شكل هذا الغناء، وتركيبته اللحنية، وموضوعاته، أو لغته الشعرية. وبمثلما أن الطبقة (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.