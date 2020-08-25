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(الشعبية) بقيادة الحلو تتحدث عن حملة اعتقالات لكوادرها بالنيل الأزرق

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الخرطوم 25 أغسطس 2020 – كشفت الحركة الشعبية – شمال بقيادة العزيز الحلو، عن اعتقال السُلطات الحكومية لـ 8 من عناصرها بمنطقة قنيص شرق بولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان.

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محمد يوسف المصطفى

وجمّدت الوساطة الجنوب سودانية، مفاوضات تجريها الحكومة مع الحركة الشعبية بعد اعتراض وفد التفاوض للأخيرة على رئاسة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي للوفد الحكومي.

وقال رئيس الحركة في مناطق سيطرة الحكومة، محمد يوسف المصطفى، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: "تم اعتقال 8 من أعضاء الحركة الشعبية بمدينة قنيص شرق بمحلية الرُصيرِص بعد تنظيمهم لمُخاطبة جماهيرية سلمية في سوق المدينة صباح الثلاثاء".

وأشار إلى أن الحكومة سبق وإن اعتقلت عضو الحركة بولاية القضارف المغيرة عبد القادر، كما استهدفت شباب وطلاب بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.

وأفاد بأن الأجهزة الأمنية للحكومة تنتهج سياسات القمع والترهيب باستهداف كوادر وعضوية الحركة الشعبية في مناطق سيطرة الحكومة، ومصادرة حرية التعبير والنشاط السياسي السلمي، معتبرًا هذا السلوك انتهاك صريح للوثيقة الدستورية التي تحكم فترة الانتقال.

وقال المصطفى إن الحركة تدين هذا السلوك، الذي وصفه بأنه "يرتبط بدوائر ومجموعات لديها موقف سلبي تجاه صناعة السلام في السُّودان، وتعمل على فرض رؤيتها باستقوائها بالسلطة".

وأضاف: "الحركة الشعبية عصِية على الإرهاب والابتزاز الرخيص".

وجدد المصطفى موقف الحركة الخاص بضرورة إعادة هيكلة القوات المسلحة والمليشيات المسلحة لتكون قوات مهنية تعمل على إنفاذ القانون وحماية الدستور والمواطنين دون تمييز.

وتطالب الحركة التي يقودها عبد العزيز الحلو نقل ملف السلام من المجلس السيادي إلى مجلس الوزراء، وهو أمر تطالب به قوى سياسية مثل الحزب الشيوعي، إضافة إلى تجمع المهنيين ولجان المقاومة.

لكن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رد على هذه المطالب بتأكيد متابعته اللصيقة لملف السلام وصنع أجندته من داخل أروقة مجلس الوزراء.



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