(الشعبية) بقيادة عقار تعلن بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية لقواتها

انطلاق الترتيبات الأمنية لقات الحركة الشعبية بالنيل الأزرق ـ 2 سبتمبر 2021

الخرطوم 30 سبتمبر 2021 ـ أعلن عضو مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية ـ شمال، مالك عقار، بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية لمقاتلي الحركة في جنوب كردفان، لدمجهم في الجيش وتسريح من لا يستوفي شروط الدمج.

وبدأ الجيش في الأول في سبتمبر الجاري، تنفيذ عملية الترتيبات الأمنية لمقاتلي الحركة الشعبية في منطقة أولو بولاية النيل الأزرق.

وقال مالك عقار، في تصريح صحفي، الخميس: "تشرفت بتدشين بداية الترتيبات الأمنية في الجبهة الأولى جنوب كردفان بمعسكر الرويكيبة".

وحضر التدشين، إضافة إلى عقار، كل من وزير الدفاع الفريق يسن إبراهيم ووزيرة الحكم الاتحاد بثينة إبراهيم ووالي جنوب كردفان حامد البشير، علاوة على الأمين العام للحركة سلوى آدم بنية.

كما حضره قائد المنطقة العسكرية الجنوبية وأعضاء لجان الترتيبات الأمنية من الجيش الشعبي التابع للحركة والجيش السوداني.

ووقعت الحركة الشعبية، ضمن تنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2020، اتفاق سلام مع حكومة السودان، وهو اتفاق يضم بنود عديدة من بينها مشاركة قادة الحركة في السُّلطة.