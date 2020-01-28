(الشعبية) بقيادة عقار تعلن دخول اتفاق وقف العدائيات حيز التنفيذ

الخرطوم 28 يناير 2020 - أعلنت الحركة الشعبية - شمال، بقيادة مالك عقار عن دخول اتفاق وقف العدائيات مع الحكومة السودانية حيز التنفيذ.

عرمان يدلي بتصريحات في جوبا.. السبت 4 يناير 2020

ووقعت الحركة الشعبية والحكومة السودانية على اتفاق إطاري الأسبوع الماضي في انتظار تضمينه وثيقة الاتفاق الشامل بعد إكمال التفاوض مع بقية المسارات.

وقال نائب رئيس الحركة، ياسر عرمان، لـ "سودان تربيون"، الثلاثاء، إن الحركة والحكومة وبحضور وفد من الوساطة الجنوب سودانية عقدت ورشة شارك فيها 9 أفراد من كل من الحكومة والحركة الشعبية وجنوب السودان على أن يتم توزيعهم في كل من الخرطوم والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة بكل من النيل الأزرق وجنوب كردفان للعمل على مراقبة الاتفاق.

وأوضح عرمان أن بعثة اليوناميد والأمم المتحدة حضرا للورش التي استمرت أسبوع كامل.

وتابع " بذا سيدخل اتفاق وقف العدائيات والعمل الإنساني حيز التنفيذ".

وأعلن عرمان وصول بعثة من الحركة الشعبية الى النيل الأزرق يوم الأربعاء لتقدير الاحتياجات الإنسانية.

وقال "الحركة تبدأ خطوات، بعد توقيعها على الاتفاق التمهيدي، خطوات جادة لتحقيق السلام الشامل".

وأشار إلى أن الاتفاق التمهيدي إنجاز كبير يفتح طريق لتحقيق إصلاحات في القطاع الأمني السوداني، ودعا المجتمع الإقليمي والدولي لدعم هذه الخطوات لتلافي انضمام السودان إلى الدول الفاشلة ولمنع تكرار تجارب العراق وليبيا.

وتعهد عرمان بالعمل على بناء حكم ديمقراطي مدني يكون فيه المواطنة بلا تمييز، قال إنه في حاجة إلى هذه الإصلاحات الأمنية، عبر بناء جيش مهني بعقيدة عسكرية جديدة يضم قوات الدعم السريع ومقاتلي الكفاح المسلح.