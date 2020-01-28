 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 28 كانون الثاني (يناير) 2020

(الشعبية) بقيادة عقار تعلن دخول اتفاق وقف العدائيات حيز التنفيذ

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 28 يناير 2020 - أعلنت الحركة الشعبية - شمال، بقيادة مالك عقار عن دخول اتفاق وقف العدائيات مع الحكومة السودانية حيز التنفيذ.

JPEG - 50.5 كيلوبايت
عرمان يدلي بتصريحات في جوبا.. السبت 4 يناير 2020

ووقعت الحركة الشعبية والحكومة السودانية على اتفاق إطاري الأسبوع الماضي في انتظار تضمينه وثيقة الاتفاق الشامل بعد إكمال التفاوض مع بقية المسارات.

وقال نائب رئيس الحركة، ياسر عرمان، لـ "سودان تربيون"، الثلاثاء، إن الحركة والحكومة وبحضور وفد من الوساطة الجنوب سودانية عقدت ورشة شارك فيها 9 أفراد من كل من الحكومة والحركة الشعبية وجنوب السودان على أن يتم توزيعهم في كل من الخرطوم والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة بكل من النيل الأزرق وجنوب كردفان للعمل على مراقبة الاتفاق.

وأوضح عرمان أن بعثة اليوناميد والأمم المتحدة حضرا للورش التي استمرت أسبوع كامل.

وتابع " بذا سيدخل اتفاق وقف العدائيات والعمل الإنساني حيز التنفيذ".

وأعلن عرمان وصول بعثة من الحركة الشعبية الى النيل الأزرق يوم الأربعاء لتقدير الاحتياجات الإنسانية.

وقال "الحركة تبدأ خطوات، بعد توقيعها على الاتفاق التمهيدي، خطوات جادة لتحقيق السلام الشامل".

وأشار إلى أن الاتفاق التمهيدي إنجاز كبير يفتح طريق لتحقيق إصلاحات في القطاع الأمني السوداني، ودعا المجتمع الإقليمي والدولي لدعم هذه الخطوات لتلافي انضمام السودان إلى الدول الفاشلة ولمنع تكرار تجارب العراق وليبيا.

وتعهد عرمان بالعمل على بناء حكم ديمقراطي مدني يكون فيه المواطنة بلا تمييز، قال إنه في حاجة إلى هذه الإصلاحات الأمنية، عبر بناء جيش مهني بعقيدة عسكرية جديدة يضم قوات الدعم السريع ومقاتلي الكفاح المسلح.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

على طريق التصحيح والتقدم 2020-01-26 23:08:31 بقلم : محمد عتيق •• عندما تراكمت صيغ الرفض والمقاومة الشعبية لحكم الاسلامويين وسلطتهم الغاشمة الكاذبة على مدى ثلاثين عاماً ، واكتملت عناصر الحسم والظفر جاءت انتفاضة النصر جبارةً في ديسمبر ٢٠١٨ .. وبمزيد من الشهداء (...)

وجهاز الدولة: تلاوي وتقلعه 2020-01-26 20:01:06 مجدي الجزولي قال الأستاذ عثمان ميرغني وهو يحاور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك على شاشات التلفزيون مساء الثلاثاء ٢١ يناير أن ثورة ديسمبر قامت على حواف الأزمة الاقتصادية التي أحكمت الخناق على البلاد، وصدق. جاء هذا (...)

هرجلة جنود الهيئة: آآه وين يا 2020-01-19 22:00:38 بقلم : مجدي الجزولي خرج الفريق البرهان، رئيس مجلس السيادة، من وقائع يوم ١٤ يناير وليلة ١٥ يناير في الخرطوم وما اتصل بها من أحداث في الأبيض والفولة بخلاصات ثلاث، قال إن هيئة العمليات بجهاز الأمن كانت جيشا خاصا لمدير الجهاز (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.