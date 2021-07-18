 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 18 تموز (يوليو) 2021

(الشعبية) تتمسك بإصلاح المنظومة العسكرية والامينة قبل التوافق على بند الترتيبات الأمنية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 18.5 كيلوبايت
عزت كوكو انجلو

الخرطوم 18 يوليو 2021 – تمسك رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال، بضرورة اجراء إصلاحات في القطاع الأمني قبل الشروع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية.

وتوقفت المفاوضات المباشرة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية التي يتزعمها عبد العزيز الحلو منذ أسابيع في أعقاب تعذر الوصول الى تفاهمات حول الترتيبات الأمنية وقضايا أخرى.

وقال القائد عزت كوكو انجلو في حوار نشره الموقع الرسمي للحركة الشعبية إن مطالبهم بإصلاح القطع الامني لا تنطوي على اي شروط تعجيزية،

وأضاف " إذا أردنا بناء دولة محترمة وقابلة للحياة فلا مفر من إصلاح القطاع الأمني ونعنى بذلك إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية على وجه التحديد كشرط ضروري يجب أن يسبق تنفيذ الترتيبات الأمنية، و إلا فستستمر حالة التشظي و تمزق البلاد بسبب تعدد الجيوش و المليشيات و كتائب الظل و انتشار السلاح حتى داخل العاصمة".

واتهم كوكو قوى – لم يسمها-قال إنها تقف ضد التغيير وأخرى مُعادية للسلام تعمل في اتجاه عرقلة جُهود ومساعي تحقيق السلام العادل والمستدام.

وأردف " هؤلاء هم الأعداء الحقيقيون للثورة وللحركة الشعبية والجيش الشعبى وتحركاتهم معلومة ومرصودة لدينا. فهم يخشون التأثير الكبير والتأييد الواسع لأطروحات ومواقف الحركة الشعبية في كافة مُدن وأقاليم السودان".

وأشار القائد الى أن الحركة الشعبية ظلت تنادى بجيش وطني موحد، ما يدلل على وحدويتها.

وأضاف "لكن هناك بالضرورة معايير ومواصفات للجيش الوطني المُوحد الذي ندعو إلى بناءه".

ولخص كوكو مواصفات الجيش الذي يدعون الى تشكيله بأن يكون محترفا وذوي عقيدة عسكرية جيدة ولديه مهام وطنية ينص عليها الدستور

وقال إن الجيش الوطنى يجب أن يعكس في تشكيله على مستوى قيادته ووحداته وتشكيلاته واقع التعدد والتنوع الذي تتسم به الدولة السودانية. ولخص مهامه في حماية الدستور العلماني الدائم، والدفاع عن التراب السوداني وسيادة الدولة السودانية والدفاع عن الشعب.

وأشار القائد العسكري الى أن المشهد السياسي في السودان مفتوح على كل الاحتمالات.

وتابع "فإذا قامت الحكومة الانتقالية بإصلاح القطاع الأمني كخطوة ضرورية تسبق تنفيذ الترتيبات الأمنية وبناء الجيش الوطنى الموحد يمكن أن نتفاءل حينها بإمكانية التوصل لاتفاق سلام عادل ومستدام يطوى صفحة الحروب".

ورأى أن تعنت ورفض الحكومة الانتقالية ومكونها العسكري في إصلاح القطاع الأمني يدلل على عدم الجدية وغياب الإرادة السياسية في إنهاء الحرب والتوصل للسلام العادل والمستدام.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

اتفاق جوبا ؛ أهو الطريق للسلام والتنمية ؟ 2021-07-18 18:49:41 بقلم : محمد عتيق السلام ليس مجرد هدف أو مطلب مثل كل أهداف الثورات الكبيرة ومطالب الهبَّات والانتفاضات الشعبية ، بل هو الأساس ، الأرضية ، القاعدة ، وهدف الأهداف الذي بدونه لا تنمية تتحقق ولا معنى لعدل ، لا شفاء لعلاج ولا (...)

سد النهضة. مشاهد في طريق الحل الاستراتيجي 2021-07-13 11:16:35 بقلم: ترايو احمد علي ما يتفق حوله الجميع (لعيبة و اصحاب المصلحة و عموم المشاهدين) في امر سد النهضة هو انه ظاهرة "phenomenon" متصاعدة علي نحو دراماتيكي و قد تفاجأ الجميع بما فيها أصحاب المبادرة انفسهم (الاثيوبيين) بما (...)

دبلوماسية حوض النيل تتعثر (5) 2021-07-12 09:25:20 د. فيصل عبدالرحمن على طه دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه ftaha39@gmail.com 1 كان من بين مشاريع خطة عمل التكونايل لحوض النيل، مشروع للتعاون الإقليمي من خلال إقامة إطار لترتيبات قانونية ومؤسسية مقبولة لكل دول الحوض. ففي هذا (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.