 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 9 تموز (يوليو) 2021

(الشعبية) توجّه مفاوضيها بالتمسك بمسودة اتفاق اطاري مع الحكومة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 40.6 كيلوبايت
عبد العزيز الحلو

الخرطوم 9 يوليو 2021 ـ وجَّه مجلس التحرير القومي للحركة الشعبية ـ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، الوفد المفاوض للحركة بالتمسُّك بالخيارات المطروحة في مسودة اتفاق اطاري حوت بنودا تحفظت عليها الحكومة السودانية.

ودفعت الحركة خلال جولة مفاوضات مع الحكومة السودانية بجوبا في يونيو الماضي، بمطالب مثيرة للجدل، من بينها تغيير مؤسسات الحكم السياسية والقضائية وممارسة تقرير المصير حال خرق "القانون الأعلى".

وطالبت الحركة بأن يكون نظام الحكم رئاسي في فترة الانتقال، يكون فيه حكام الأقاليم نوابا لرئيس الجمهورية لتكوين مجلس رئاسي يقوم بمهام وسلطات الرئيس، ودعت لأن تكون عطلة نهاية الأسبوع الأربعاء لتجنب التمييز ضد أي فرد أو مجموعة.

وطبقا للبيان الختامي لمجلس التحرير، فإنه جرى توجيه الوفد المفاوض بالتمسُّك بكل الخيارات المطروحة في مسودة الاتفاق الإطاري مع إعطاء قضية دارفور أولوية قصوى.

وعقد مجلس التحرير القومي دورة استثنائية في الفترة من 1 ـ 7 يوليو الحالي، واستمع المجلس إلى خطاب من رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي ـ شمال عبد العزيز آدم الحلو.

كما تلقى المجلس تقريرا من وفد الحركة الشعبية المفاوض قدَّمه رئيس الوفد عمار آمون دلدوم.

وأفاد البيان أن المجلس عقد جلسة مغلقة مع ثلاثة مبعوثين دوليين ومدير برنامج الغذاء العالمي.

وتشير سودان تربيون إلى أن مبعوثي دول الترويكا والممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة بالسودان إنهوا الأحد ماضي محادثات مع رئيس الحركة الشعبية ـ شمال عبد العزيز الحلو بمعقل قيادة الحركة في كاودا بجنوب كردفان.

وجرى أخيرا تعليق جولة التفاوض بدون توصل طرفي المفاوضات ـ الحكومة والحركة ـ لاتفاق مبادئ.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

سد النهضة. مشاهد في طريق الحل الاستراتيجي 2021-07-13 11:16:35 بقلم: ترايو احمد علي ما يتفق حوله الجميع (لعيبة و اصحاب المصلحة و عموم المشاهدين) في امر سد النهضة هو انه ظاهرة "phenomenon" متصاعدة علي نحو دراماتيكي و قد تفاجأ الجميع بما فيها أصحاب المبادرة انفسهم (الاثيوبيين) بما (...)

دبلوماسية حوض النيل تتعثر (5) 2021-07-12 09:25:20 د. فيصل عبدالرحمن على طه دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه ftaha39@gmail.com 1 كان من بين مشاريع خطة عمل التكونايل لحوض النيل، مشروع للتعاون الإقليمي من خلال إقامة إطار لترتيبات قانونية ومؤسسية مقبولة لكل دول الحوض. ففي هذا (...)

السودان .. مشروع التأسيس الرابع !! 2021-07-11 19:12:12 بقلم : العبيد أحمد مروح (1) لم تكن العبارة التي وردت في الخبر الذي نقلته وكالة السودان للأنباء ومصادر إعلامية أخرى، وأوردته رئاسة مجلس الوزراء السوداني، على خلفية الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الفرنسي ماكرون مع (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.