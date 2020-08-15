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(الشعبية) قيادة عقار تسلم الوفد الحكومي مقترحاتها بشأن دمج القوات

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الخرطوم 15 أغسطس 2020 – قالت الوساطة في جنوب السودان إن الحركة الشعبية لتحرير السمودان – شمال، بقيادة مالك عقار سلمت الوفد الحكومي السبت رؤيتها بشأن دمج القوات.

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رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان مالك عقار - صورة ارشيفية لـ(رويترز)

وعقد الطرفان جلسة مباحثات مباشرة بالعاصمة جوبا، حول ملف الترتيبات الأمنية للمنطقتين (جنوب كردفان، والنيل الأزرق).

ورأس وفد الحكومة، الفريق ركن، خالد عابدين، ووفد الحركة الشعبية، نائب رئيسها، ياسر عرمان.

وأوضح سكرتير فريق الوساطة، المتحدث باسمها ضيو مطوك، في تصريحات صحفية، أن "فريق الوساطة تسلم من وفد الحركة الشعبية، المقترح الجديد للتفاوض حول قضية دمج القوات، وسلمه للجانب الحكومي، ومن ثم انخرط الطرفان في التفاوض حوله دون وجود الوساطة".

وابدى مطوك أملاً في أن يتوصل الطرفين إلى تفاهمات دون صعوبات، واستكمال البند المتبقي في ملف الترتيبات الأمنية.

ووصل وفد المفاوضات السوداني، حول ملف الترتيبات الأمنية، برئاسة وزير الدفاع، اللواء إبراهيم يسن، الخميس إلى العاصمة جوبا، لمواصلة التفاوض مع الحركات المسلحة.

وعلى مدى الأسابيع الماضية أجرت الحكومة السودانية مفاوضات مع الجماعات المسلحة عبر تقنية الفيديو حيث تم الاتفاق على حزمة من القضايا السياسية والإنسانية وتلك المتصلة بقسمة الثروة، لكن الملف الأمني ظل عالقا بعد تمسك قوى مسلحة على رأسها حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي بالتفاوض المباشر، برغم أن حركات أخرى ابتدرت بشأنه نقاشات وصلت مراحل متقدمة.

وتأجل توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، الذي كان مقررا بالعاصمة الخرطوم، يوليو الماضي، إلى أجل غير مسمى حين اكتمال بقية الملفات العالقة.



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