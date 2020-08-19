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(الشعبية) : هجوم مسلح يصيب ويقتل شخصين بولاية جنوب كردفان

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الخرطوم 19 أغسطس 2020 – أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، مقتل مواطن، وإصابة آخر، في هجوم نفذته مليشيات مسلحة بولاية جنوب كردفان.

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عبد العزيز الحلو

وذكرت الحركة في بيان بتوقيع مُساعد سكرتير الحركة، غادة حسن مردوم، تلقته "سودان تربيون"، أنه بتاريخ 16 أغسطس الجاري، "قامت مسلحة من عرب الحوا زمة (الرواوقة) بالتوغل داخل مناطق (أنشو) بمقاطعة هبيلا بهدف الهجوم على قرية (الرجول)، وبسبب الأمطار الغزيرة تركت المجموعة السيارات واستخدمت الدراجات النارية وتجمعت في منطقة (الحمراء -والأحيمر) استعدادا للهجوم على المنطقة".

وأضاف البيان، "وفي إثناء سيرها في اتجاه القرية قامت بإطلاق النار على المواطنين ما أدى إلى مقتل المواطن (فضل جبريل) وإصابة (إسماعيل محمد الدومة) بكسر في رجله".

وأوضح أن "الاعتداءات تؤكد عدم رغبة وجدية الحكومة الانتقالية في الحل السلمي للنزاع، ومحاولة تنصلها عن دفع استحقاقات السلام".

وأشار البيان إلى أن الحركة ظلت حريصة على الالتزام بوقف العدائيات كبادرة حسن نية للحفاظ على وحدة السودان لحين تحقيق السلام الشامل والعادل لجميع الشعوب السودانية، لأنها ترى إن مُشكلة السودان ليست مشكلة (عرب ونوبة)، أو مشكلة بين أي مكونات أخرى، إنما هي تمظهرات لسياسات المركز العنصري.

وأدانت الحركة الاعتداءات التي تستهدف المواطنين العزل وتثير الفتنة في السودان، وحذرت من مغبة انفجار الأوضاع والعودة إلى الحرب.

ودعت الحكومة الانتقالية لمعالجة جذور المشكلة السودانية وإنهاء الحروب في السودان، لوضع حد للاعتداءات المتكررة.

وفي 30 يوليو الماضي، أدانت الحركة الشعبية الخميس، ما أسمته القتل الممنهج والاستمرار في الانتهاكات الإنسانية العنصرية القائمة على أساس العرق.



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