(الشمالية) تسجل 6 وفيات جديدة و127 إصابة بالحمى

الخرطوم 10 أكتوبر 2020 - أعلنت السلطات الصحية بالسودان، السبت، تسجيل 6 وفيات جديدة، و127 إصابة بالولاية الشمالية، جراء انتشار وباء الحميات الناتجة عن المياه الراكدة بسبب السيول والفيضانات.

الفيضانات خلفت مآسي كبيرة وسط الاف السودانيين .. مواقع تواصل

وأوضح تقرير للجنة الطوارئ الصحية بالولاية الشمالية، تلقته "سودان تربيون"، أن "الإصابات الجديدة بالحميات حتى 8 أكتوبر الجاري، بلغت 127 حالة، بينها 6 وفيات بمحليتي الدبة ومروي".

ووصل تراكمي الإصابات إلى 792 حالة بمحلية "مروي"، منها 31 حالة وفاة، وألف و220 حالة بمحلية "الدبة"، منها 25 حالة وفاة، فيما سجلت محلية "القولد" حالتي وفاة وإصابة، بينما سجلت محلية "البرقيق" 4 حالات إصابة.

وفي 25 سبتمبر الماضي، أعلن السودان، حالة الطوارئ الصحية في الولاية الشمالية، بعد ظهور حالات إصابة ووفاة بحمى ناتجة عن المياه الراكدة جراء السيول والفيضانات.

وأعلنت وزارة الصحة في ذات الشهر، وفاة 8 أشخاص شمالي السودان، جراء حمى يُحتمل أنها ناتجة عن مرض تسببت فيه السيول والفيضانات التي تضرب البلاد منذ أسابيع.

وبحسب الأطباء، فإن المياه الراكدة جراء السيول والفيضانات، تتسبب في تفشي أمراض خطيرة، مثل الكوليرا أو حمى الضنك أو الملاريا.

وبلغ عدد ضحايا الفيضانات والسيول بالبلاد 138 وفاة منذ بداية الأمطار الخريفية في يونيو الماضي.

وفي 5 سبتمبر الجاري، أعلن مجلس الأمن والدفاع، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد مدة 3 أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبرها "منطقة كوارث طبيعية".