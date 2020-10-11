 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2020

(الشيوعي) في العاصمة السودانية يدعو لمواصلة النضال لاستكمال (الثورة)

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 11 أكتوبر 2020 – دعت فرعية الحزب الشيوعي في العاصمة السودانية الخرطوم، لمواصلة النضال والمضي في طريق استكمال الثورة، التي نجحت احتجاجاتها في عزل الرئيس عمر البشير عن الحكم.

JPEG - 35.7 كيلوبايت
السكرتير السياسي للحزب الشيوعي متحدثا في مؤتمر صحفي الأربعاء 26 أغسطس 2020 (صور من سونا)

وعقدت فرعية الحزب في العاصمة المؤتمر الخامس أيام الخميس والجمعة والسبت، تحت شعار "نحو توسيع المشاركة السياسية للجماهير".

وقالت فرعية الحزب بالعاصمة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد: "أكد المؤتمر دعمه لنضالات الحركة الجماهيرية وشدد على مواصلة النضال والمضي في طريق استكمال الثورة، داعما لفترة الانتقال نحو وضع ديمقراطي يفضي إلى تداول سلمي للسلطة وسيادة حكم القانون".

ودعا البيان إلى الحفاظ على الديمقراطية ومكتسباتها و"تحقيق العدالة وتأكيد تطلعات أصحاب المصلحة الحقيقية وحقهم في صنع السياسات الكفيلة بخلق واقع أفضل في التنمية والسلام والعدالة الاجتماعية".

وظل قادة الحزب الشيوعي ينتقدون باستمرار برامج الحكومة الخاصة بالوضع الاقتصادي والمنهجية المتبعة في مباحثات السلام مع الجبهة الثورية والاتفاق الذي تمخض عنها.

وقالت صحيفة الميدان – المتحدثة باسم الحزب الشيوعي – إن شعار مؤتمر فرعية الحزب بالعاصمة "عكس العمق الوطني والديمقراطي الذي ينطلق منه برنامج الفرعية للمرحلة المقبلة".

وأشارت إلى استكمال مهام الثورة تتمثل في بناء الدولة المدنية وإزاحة العسكر عن طريق تحقيق أهدافها على أسس الحرية والسلام والعدالة، وذلك من خلال "المشاركة الحقيقية للجماهير في مفاصل وهياكل السلطة في مستوياتها القاعدية والمحلية والولائية وانجاز قوانين عادلة للحكم المحلي وتحقيق التنمية وحلحلة الأزمات المعيشية ومعالجة قضايا السكن".

ويتقاسم قادة عسكريون قاموا بعزل الرئيس عمر البشير عن الحُكم في 11 أبريل 2019، استجابة لاحتجاجات شعبية كبيرة؛ حُكم البلاد مع ائتلاف قوى الحرية والتغيير، في فترة الانتقال.

وأقر اتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية في 3 أكتوبر الجاري، أن تكون فترة الانتقال 39 شهر تُحسب من يوم التوقيع على الاتفاق، على أن تسود بنود اتفاق السلام على الوثيقة الدستورية التي توصل إليها القادة العسكريون وقوى الحرية والتغيير في أغسطس 2019.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

اتفاق سلام جوبا وحل النزاعات 2020-10-10 18:31:04 ياسر عرمان (1) اتفاقية سلام جوبا من انتاج ثورة ديسمبر المجيدة وتضحيات شعبنا على مدى ثلاثين عاما، ومن المستحيل الوصول إلى مثل هذا الاتفاق دون ثورة ديسمبر. كما إن اتفاقية السلام هي أكبر انجازات الفترة الإنتقالية حتي الآن. (...)

حول قرار إنهاء ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان فى السودان 2020-10-08 05:59:12 فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com سيذكر ويُسجّل التاريخ السودانى الحديث، اليوم السادس من أكتوبر من عام 2020، بأنّه اليوم المشهود الذى أنهى فيه مجلس حقوق الإنسان، بجنيف، فى دورته الخامسة والأربعين (45) ( 14 سبتمبر- (...)

58 عاماً في ضيافة الأرض وحب النّاس 2020-10-06 05:34:02 ياسر عرمان اليوم 5 أكتوبر 2020 عيد ميلادي ال(58) يأتي بطعم السّلام وحُب النّاس والوطن؛ ولم أزلْ طفلاً عند أمي وأبي. اليوم أستعيد ذكريات الأمس والاوقات القديمة بجمالها ونزقها صعوداً وهبوطاً، نجاحاتٍ واخفاقات وخيبات، ولا (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.