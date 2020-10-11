(الشيوعي) في العاصمة السودانية يدعو لمواصلة النضال لاستكمال (الثورة)

الخرطوم 11 أكتوبر 2020 – دعت فرعية الحزب الشيوعي في العاصمة السودانية الخرطوم، لمواصلة النضال والمضي في طريق استكمال الثورة، التي نجحت احتجاجاتها في عزل الرئيس عمر البشير عن الحكم.

السكرتير السياسي للحزب الشيوعي متحدثا في مؤتمر صحفي الأربعاء 26 أغسطس 2020 (صور من سونا)

وعقدت فرعية الحزب في العاصمة المؤتمر الخامس أيام الخميس والجمعة والسبت، تحت شعار "نحو توسيع المشاركة السياسية للجماهير".

وقالت فرعية الحزب بالعاصمة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد: "أكد المؤتمر دعمه لنضالات الحركة الجماهيرية وشدد على مواصلة النضال والمضي في طريق استكمال الثورة، داعما لفترة الانتقال نحو وضع ديمقراطي يفضي إلى تداول سلمي للسلطة وسيادة حكم القانون".

ودعا البيان إلى الحفاظ على الديمقراطية ومكتسباتها و"تحقيق العدالة وتأكيد تطلعات أصحاب المصلحة الحقيقية وحقهم في صنع السياسات الكفيلة بخلق واقع أفضل في التنمية والسلام والعدالة الاجتماعية".

وظل قادة الحزب الشيوعي ينتقدون باستمرار برامج الحكومة الخاصة بالوضع الاقتصادي والمنهجية المتبعة في مباحثات السلام مع الجبهة الثورية والاتفاق الذي تمخض عنها.

وقالت صحيفة الميدان – المتحدثة باسم الحزب الشيوعي – إن شعار مؤتمر فرعية الحزب بالعاصمة "عكس العمق الوطني والديمقراطي الذي ينطلق منه برنامج الفرعية للمرحلة المقبلة".

وأشارت إلى استكمال مهام الثورة تتمثل في بناء الدولة المدنية وإزاحة العسكر عن طريق تحقيق أهدافها على أسس الحرية والسلام والعدالة، وذلك من خلال "المشاركة الحقيقية للجماهير في مفاصل وهياكل السلطة في مستوياتها القاعدية والمحلية والولائية وانجاز قوانين عادلة للحكم المحلي وتحقيق التنمية وحلحلة الأزمات المعيشية ومعالجة قضايا السكن".

ويتقاسم قادة عسكريون قاموا بعزل الرئيس عمر البشير عن الحُكم في 11 أبريل 2019، استجابة لاحتجاجات شعبية كبيرة؛ حُكم البلاد مع ائتلاف قوى الحرية والتغيير، في فترة الانتقال.

وأقر اتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية في 3 أكتوبر الجاري، أن تكون فترة الانتقال 39 شهر تُحسب من يوم التوقيع على الاتفاق، على أن تسود بنود اتفاق السلام على الوثيقة الدستورية التي توصل إليها القادة العسكريون وقوى الحرية والتغيير في أغسطس 2019.