(الشيوعي) يرفض التعيينات في الخدمة المدنية على أسس حزبية

الخرطوم 26 يناير 2020 - أعلن الحزب الشيوعي رفضه للتعيينات التي جرت مؤخرًا في الخدمة المدنية، وأشار إلى أنها تمت على أسس حزبية.

مقر الحزب الشيوعي بالخرطوم 2 .. (سودان تربيون)

وقال الحزب في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد: "يرفض الحزب ما جري من محاصصات وتعيينات في الخدمة المدنية من خارجها على أسس حزبية".

وطالب بتصحيح الأمر تلافيًا لاستبدال تمكين بآخر، يصيب الخدمة المدنية بضرر. وأشار إلى أن الفترة الانتقالية تتطلب وضع الأساس لخدمة مدنية تقوم على المهنية تقدم أفضل الخدمات للمواطن.

وقال الحزب إن اعتراضه بُني على أساس إعلان الحرية والتغيير الذي طرحه تجمع المهنيين السودانيين في الأول من يناير 2019، والميثاق السياسي لقوى نداء السودان لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة الموقع في أبريل 2016، علاوة على برنامجه المجاز في مؤتمره العام الأخير.

ونص إعلان الحرية والتغيير على إعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية بصورة تعكس قوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها بناء على الكفاءة.