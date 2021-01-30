(الشيوعي) ينتقد رفض وكالة السودان للأنباء استضافة مؤتمر صحفي حول الموازنة

الخرطوم 30 يناير 2021 - قال الحزب الشيوعي إن وكالة السودان للأنباء (حكومية)، اعتذرت عن استفاضة مؤتمر صحفي بشأن موازنة الدولة للعام 2021، على الرغم من موافقتها المبدئية على استضافته بمبانيها.

مقر الحزب الشيوعي بالخرطوم 2 .. (سودان تربيون)

وأعلن الحزب الشيوعي في نوفمبر 2020 انسحابه من تحالف الحرية والتغيير -الائتلاف الحاكم -كما ظل ينتقد دائمًا الإصلاحات الاقتصادية التي تُنفذها حكومة الانتقال.

وقال الحزب، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت: "تقدم مكتب الإعلام بخطاب رسمي يطلب استفاضة مؤتمره حول موازنة العام 2021 في منبر وكالة السودان للأنباء، وبعد الموافقة المبدئية عادت الوكالة واعتذرت".

وأشار إلى أن مدير الوكالة محمد عبد الحميد برر الاعتذار بـ “وضوح رؤية الحزب في الموازنة وإن المنبر استضاف مؤخرًا تجمع المهنيين ولجنة المعلمين".

وأفاد البيان بأن مدير الوكالة الحكومية رفض توضيح أسباب الاعتذار في خطاب رسمي، مرجعًا ذلك لتخوفه من قيادة حملة من الحرب ضد الوكالة.

واعتبر الحزب اعتذار الوكالة بمثابة "تعدي سافر على الحريات واستمرار سياسات النظام السابق في التعتيم على القوى السياسية الأخرى".

وأشار إلى أن لجنة المعلمين وتجمع المهنيين "أجسام قائمة بذاتها وتمثل عضويتها ولا يمكن نسبها للحزب إلا لخدمة أجندة بعض القوى".

وأكد البيان على أن الحزب الشيوعي لا يقود حملة ضد أفراد، كما لا يبطن الشر، لكنه "يدعم كافة القرارات السليمة وينتقد كل السلوكيات الخاطئة بموضوعية".

وأعلن الحزب عن عقد مؤتمر الصحفي حول موازنة العام 2021 في مقره بالخرطوم، بعد غدًا الاثنين.