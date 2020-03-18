الصحة السودانية: لا إصابات جديدة بفايروس كورونا في البلاد

وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم

الخرطوم 18 مارس 2020 – أعلنت وزارة الصحة الاتحادية بالسودان، الأربعاء، عدم تسجيل حالات إيجابية جديدة، بفيروس "كورونا" في البلاد.

وعقدت اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة بوزارة الصحة اجتماعها اليومي، برئاسة مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة، بابكر المقبول، وحضور الإدارات المختلفة وعدد من المنظمات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية.

واستعرضت اللجنة تقارير الوضع العالمي والمحلي لوباء كورونا، وأكد التقرير عدم تسجيل حالات إيجابية جديدة في البلاد، وأن عدد القادمين من الدول الموبوءة بالمرض وعبر مطار الخرطوم ليوم 16 مارس الجاري 10 أفراد وتمت المتابعة لهم جميعا بنسبة 100%.

وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة، بابكر المقبول، إن 243 من جملة القادمين منذ بدء ظهور تسجيل الحالات بدولة الصين أكملوا فترة الـ 14 يوم حتى الاثنين المنصرم، فيما تمت متابعة 172 منهم بنسبة 70.8%.

لافتا إلى أن جملة القادمين من هذه الدول وعبر مطار الخرطوم منذ 25 يناير وحتى 16 مارس قد بلغ 961 فردا، تمت متابعة 607 فردا بنسبة 63.1%.

وكشف المقبول، عن خطوات اتخذها النائب العام سيتم تفعيلها في حال رفض المشتبهين أو المخالطين للحجر الصحي.

في السياق شدَّد المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم، الفاتح عثمان، على ضرورة إصدار توجيهات صارمة من الوزارة الاتحادية تقضي بأن المعمل القومي للصحة العامة (ستاك) هو المعمل الوحيد المعتمد حتى الآن لفحص كورونا وعدم اعتماد نتائج أي معمل آخر.

وأكد قيام الوزارة بتعميم موجهات تشخيص فايروس كورونا لجميع الكوادر الطبية والصحية بالمستشفيات.

من جهتها أرسلت عضو مجلس السيادة، عائشة موسى، نداء عاجلا لمنظمات المجتمع المدني، لإغاثة حوالي 375 سوداني عادوا من مصر، محتجزين بمستشفى "يونيفرسال" بالعاصمة الخرطوم، في انتظار إجراءات الكشف الصحي لفيروس كورونا.

وقالت موسى في فيديو مصور، إن المنتظرين بالمستشفى يحتاجون إلى الأطباء والطعام والشراب.

وأوضحت أن الجهات المُختصة تعمل على تحضير الكمية المطلوبة من الطعام والشراب، ولكن بطء الإجراءات حال دون سرعة الوصول إلى المنتظرين بالمستشفى.

وبدأت الحكومة في تطبيق إجراءات وقائية بعد إعلان حالة وفاة واحدة بفايروس كورونا بالجمعة، بينها إغلاق المعابر البرية والبحرية والجوية وتعطيل الدراسة في كافة المستويات.