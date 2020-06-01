الصحة السودانية: 147 إصابة جديدة بـ(كورونا) ووفاة 12 حالة

- تزايد اصابات كورونا في السودان
الخرطوم 1 يونيو 2020- أعلنت وزارة الصحة السودانية الاثنين عن تسجيل 147 إصابة جديدة بفايروس كورونا بينها 12 حالة وفاة خمسة منها بالعاصمة الخرطوم.
وبحسب التقرير الوبائي اليومي ليوم الأحد فإن 113 من الإصابات كانت في الخرطوم مقابل 6 بالقضارف و10 في ولاية الجزيرة، 5 حالات في سنار، و8 في كسلا مقابل 2 في غرب دارفور وواحدة في كل من شمال كردفان، النيل الابيض والبحر الأحمر.
وارتفع بذلك العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 5173 إصابة منها 4078 في ولاية الخرطوم، بينما سجل عدد الوفيات الكلي 298 حالة.
وطبقا للتقرير فإن حالات التعافي الجديدة بلغت 99، بينها 73 في الخرطوم، ليكون العدد الكلي للمتعافين 1522.
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