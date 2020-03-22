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الصحة العالمية تصنف السودان في وضع الخطر أمام (كورونا)

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الخرطوم 22 مارس 2020 - صنفت منظمة الصحة العالمية السودان في وضع الخطر، في مواجهة فايروس كورونا المستجد، بسبب قدرات البلاد الصحية الضعيفة.

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المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

وأكدت السُلطات الصحية السودانية إصابة حالتين فقط بفايروس كورونا، أحدهم توفي بسببه، فيما وضعت 13 شخص في العزل الصحي للاشتباه بإصابتهم بالوباء

وقالت منظمة الصحة في بيان نقلته وكالة السودان للأنباء الأحد: "وضع السودان في منطقة الخطر، في مواجهة جائحة كورونا، نظرًا لخطورة الفايروس وقدرات البلاد على الاستجابة لأي تفشٍ واسع محتمل للمرض".

وأشارت المنظمة إلى أن صرف السودان على النظام الصحي ظل محدودًا لعقود طويلة، مما جعله يفتقر للكادر الطبي المُؤهل والمعدات الطبية والإمدادات الدوائية، إضافة لضعف البنيات التحتية.

وأكدت المنظمة على أن النظام الصحي السوداني الذي يعاني من ضعف هيكلي، لا يشمل كل مناطق البلاد، الأمر الذي سيحدث تأخير في الفترة بين التبليغ عن الوباء والاستجابة له.

وقالت الوزارة إن الحكومة اتخذت إجراءات في سبيل الحد من ظهور الوباء، من بينها إنشاء مراكز للعزل الطبي لعلاج مرضى الفايروس، بجانب تخصيصه المستشفيات العسكرية كمراكز للإيواء والعلاج.

وأشارت إلى أن الهدف الأساس للاستجابة الدولية لفايروس يرمي إلى إيقاف انتقاله من شخص إلى آخر داخل المجتمع ورعاية المصابين.

وتعمل فرق متطوعة في البلاد على توعية المواطنين بمخاطر فايرس كورونا وسبل الوقاية منه؛ في مساهمة منها لتعزيز الجهود الحكومية بهذا الخصوص.



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