 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2020

الصليب الأحمر يقول إن 10 ملايين سوداني بحاجة لمساعدات ويحذر من الاشتباكات في دارفور

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 30 أكتوبر 2020- قالت اللجنة الدولي للصليب الأحمر الدولي إن نحو 10 ملايين سوداني في حاجة إلى مساعدات إنسانية فورية، وحذر من تجدد الاشتباكات في دارفور وشرق السودان رغم توقيع الحكومة اتفاق سلام مع فصائل متمردة.

JPEG - 28.6 كيلوبايت
يقدم الصليب الأحمر خدماته في مناطق واسعة من السودان

ويشهد إقليم دارفور اشتباكات قبيلة بين الحين والآخر واقتتال أهلي يجبر الآلاف على الفرار من العنف مما يعرضهم لفقدان الأمن الغذائي ويصبحون في حاجة لمساعدات للبقاء على قيد الحياة.

وقال الصليب الأحمر الدولي، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت: "تشير التقديرات إلى أن حوالي ربع الأربعين مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة".

وأضاف: "رغم توقيع اتفاق السلام، لا يزال خطر تجدد الاشتباكات في مناطق من دارفور وشرق السودان قائمًا، فالأجواء مشحونة بالتوتر وتندلع بين الحين والآخر اشتباكات تجبر السكان على الفرار من بيوتهم".

وأشار إلى أن الاشتباكات والصدمات المناخية وجائحة كورونا، تدفع قطاعات متزايدة من السودانيين إلى السقوط في هوة الفقر، ساهم في ذلك موجات الجفاف والفيضانات التي دمرت قدرة السكان على الزراعة.

وزار فريق من الصليب الأحمر الدولي بقيادة نائبه جيل كاربونييبه السودان مؤخراً والتقي فيها كبار المسؤولين في حكومة الانتقال.

وقال كاربونييبه: "المجتمعات المحلية التي نجت من سنوات الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور تعصف بها الآن أزمات متزامنة، فوطأة أعمال العنف وجائحة كورونا والانهيار الاقتصادي تجبر المزيد من السكان على الاعتماد على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة".

وأضاف: "الاشتباكات والجفاف والفيضانات تهدم البيوت وتسلب كسب العيش مرة تلو الأخرى، وترتب على ذلك نقص في الغذاء والمياه والرعاية الصحية لسكان المجتمعات المحلية".

وأشار المسؤول الدولي إلى أن الصليب الأحمر وزع مستلزمات منزلية أساسية على 15 ألف و600 شخص في منطقة كاس بولاية جنوب دارفور، من الذين عادوا إلى ديارهم بعد نزوحهم منها".

وطالب كاربونييبه بمواصلة الجهود للوصول إلى مجتمعات منسية مثا كأس، لكنه أشار إلى أن المساعدات الإنسانية وحدها لن تضع حدًا لدوامة العنف والنزوح والجوع التي تحاصر ملايين السودانيين طوال عقود.

وأضاف: "ندعو المشاركين في الاشتباكات إلى احترام السكان المدنيين وممتلكاتهم حتى يتسنى لهم إعادة بناء حياتهم".

ووزع الصليب الأحمر، في 2020، بذور وأدوات زراعة ومواد غذائية إلى 159 ألف شخص في النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور، إضافة إلى تحصين 366 ألف رأس من الماشية.

كما ساعد 146 ألف شخص لتحسين فرص وصولهم للمياه النظيفة، علاوة على توفير مستلزمات طبية لمستشفي بمنطقة مستريحة لمساعدته في استيعاب المزيد من المصابين عقب أعمال العنف التي جرت فيه مؤخرًا.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الحبل الرابط بين اﻟﺗطبيع والتركيع والتقطيع 2020-10-31 12:27:23 اﻹﻣﺎم اﻟﺻﺎدق اﻟﻣﮭدي أوﻻً: ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻵﺗﻲ ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ إﺳراﺋﯾل ﻟﯾﺳت دوﻟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ: 1. ﺗﻛوﻧت ﺑﺷﻌﺎر ﺷﻌب ﺑﻼ أرض ﻷرض ﺑﻼ ﺷﻌب. أﻛذوﺑﺔ ﻓﺳﻛﺎن اﻷرض اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﯾﺳﺟل اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟﮭم وﺟود ﻣﻧذ 3 أﻟف ﻋﺎم ﻗﺑل ﻣﯾﻼد اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﯾﺢ، وظﮭر ﻓﻲ ﻋﻣﻼت ﻧﻘدﯾﺔ. (...)

فرص المراجعة التاريخية على ضوء ثورة ديسمبر والسلام فى السودان 2020-10-30 07:36:08 ياسر عرمان قال البروفيسر السنغالى الشيخ أنتا ديوب، وهو واحد من أهم المؤرخين والمفكرين الثوريين الأفارقة، وقد نال درجة الدكتوراة من جامعة السوربون فى رسالة حول اصول الحضارة الإفريقية السوداء القديمة لوادى النيل وقد اطلق (...)

نظرات في ثقوب التطبيع 2020-10-25 20:11:48 بقلم : محمد عتيق أيسرق المؤمن ؟ قال : نعم أيزني المؤمن ؟ قال : نعم (تلك جرائم لها عقوباتها المحددة في الشرع كما يقول الشيخ الشعراوي).. أيكذب المؤمن ؟ قال : لا .. فالكذب جريمة لا عقوبة عليها ولكنها تعني الخروج من حظيرة (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.