الطيران المدني يقرر ايقاف عمليات شركة بدر للطيران مؤقتا

الخرطوم ـ 14 مايو 2021 ـ أبلغت مصادر موثوقة في قطاع الطيران سودان تربيون بإصدار الطيران المدني قرارا بالايقاف المؤقت لعمليات شركة بدر للطيران وينتظر أن يكون قد بدأ إنفاذ فعليا منتصف ليل أمس الخميس.
- مطار الخرطوم الدولي ـ صورة ارشيفية
وأوضحت المصادر أن الإيقاف يعود لعدم قدرة الشركة تأمين طائراتها قبل وأثناء اعدادها للرحلات.
واشترطت السلطة بحسب المصادر عودة عمليات بدر بإجراء تدقيق على تطبيق الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في قانون سلامة الطيران المدني 2010 والمعايير القياسية التي وردت في البرنامج الوطني لأمن الطيران والتي تحمل المشغل الجوي مسؤولية تامين الطائرات.
وتكررت ضبطيات الذهب المهرب عبر مطار الخرطوم الدولي وبعض طائرات الشركات العاملة.
الى ذلك خاطبت سلطة الطيران المدني نظيرتها الاماراتية لتعيين شركة صن إير للطيران كناقل سوداني.
وكفل قرار سلطة الطيران المدني للشركة ممارسة الحقوق المنصوص عليها في أحكام اتفاق تنظيم الخدمات الجوية بين الخرطوم وأبو ظبي على خط السير "الخرطوم ـ الشارقة ـ الخرطوم" و"الخرطوم ـ دبي ـ الخرطوم".
وناشدت سلطان الطيران المدني الاماراتية لتكملة إجراءات إصدار تراخيص التشغيل اللازمة لشركة صن إير.
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