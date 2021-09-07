 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 7 أيلول (سبتمبر) 2021

(العدل والمساواة) تتحفظ على الإعلان السياسي لـ (الحرية والتغيير) وتطالب بالتراجع عنه

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 7 سبتمبر 2021 – أعلن قيادي بارز في حركة العدل والمساواة التحفظ على الإعلان السياسي لقوى الحرية والتغيير المزمع توقيعه الأربعاء، وطالب بالرجوع عنه إلى حين توافق جميع الأطراف عليه.

JPEG - 34.9 كيلوبايت
سليمان صندل حقار

ومن المنتظر أن يتم التوقيع على الإعلان السياسي توطئة لإعلان وحدة جديدة بين المجلس المركزي للحرية والتغيير والجبهة الثورية وحزب الأمة وقوى أخرى، حيث تقوم هذه الوحدة على مؤسسات مستحدثة تتمثل في الهيئة العامة والمجلس المركزي والمكتب القيادي.

وقال القيادي في حركة العدل والمساواة سليمان صندل، لـ “سودان تربيون"، الثلاثاء؛ إن "الحركة تتحفظ على الإعلان السياسي للحرية والتغيير وتطالب بالرجوع عن توقيعه إلى حين حدوث توافق بين جميع الأطراف".

وأشار إلى أنهم يتحفظون على آلية اتخاذ القرار في المؤسسات الجديدة، مقترحًا أن يُصدر القرار عبر التوافق وذلك تلافيًا لهيمنة أي طرف على القرار.

وقال صندل إن أطراف في الحرية والتغيير رفضت مقترح الحركة الخاص باتخاذ القرار عبر التوافق، على الرغم من أن فترة الانتقال تُعتبر فترة شراكة سياسية.

وأفاد القيادي بأن الحركة تتحفظ أيضًا على تمثيل القوى في المؤسسات الجديدة، مطالبًا في هذا الصدد بإيجاد معايير لتحديد تمثيل الأجسام في المؤسسات وذلك لمنع دخول قوى غير حقيقة في هياكل الحرية والتغيير.

وأضاف “قلنا هذه التحفظات في اجتماعات الحرية والتغيير، لكنهم ماضون في توقيع الإعلان وعليهم التراجع على التوقيع".

وأشار صندل إلى أن العدل والمساواة تُطالب بتوسيع الحرية والتغيير لتضم أكبر قدر ممكن من القوى ودون إقصاء أي طرف.

وتابع: "لا يمكن أن نمضي في ذلك على الرغم من إننا ننادي بوحدة القوى الثورية والسياسية لأن الوحدة من مصلحة الانتقال والمواطن".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

تعقيب على سلسلة مقالات اعادة التأسيس 2021-09-06 12:38:22 ادناه تعقيب عطا البطحاني على سلسلة مقالات اعادة التأسيس المنشورة الاسبوع الماضي الاخ العزيز السر سيد أحمد شكرا على سلسلة المقالات التى تجمع وتربط باقتدار ما بين القضايا الجوهرية والتحديات الانية أمام متخذى القرار. تابعت (...)

قيود الماضي ورهان المستقبل 2021-09-05 18:25:38 بقلم : محمد عتيق محمد عتيق نفهم ، بل من الطبيعي ، بعد ثورة ديسمبر الجسورة ، أن نجد المجتمع السوداني وقد انقسم انقساماً حاداً بين مجموعتين : أقلية ضئيلة تمثل أركان النظام الساقط من الإسلامويين وحلفاءهم ، والثانية هي معسكر (...)

غناء الزنق، أو القونات: ما له، وما عليه! 2021-09-04 18:42:46 صلاح شعيب استشرى منذ حين نوع من الغناء الجديد في الوسط الفني مشابها لطقس الراب الأميركي الذي خلق ذات الجدل الذي يثيره السودانيون الآن حول شكل هذا الغناء، وتركيبته اللحنية، وموضوعاته، أو لغته الشعرية. وبمثلما أن الطبقة (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.