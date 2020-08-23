(العدل والمساواة) تعلن الشروع في المرحلة الثانية للترتيبات الأمنية بشمال دارفور

قوات تابعة لفصيل دبجو تستعد للتدريب تمهيدا لدمجها في المؤسسات النظامية ..صورة لـ"سودان تربيون"

الخرطوم 23 أغسطس 2020- أعلنت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة بخيت عبد الكريم دبجو شروعها في تنفيذ المرحلة الثانية من الترتيبات الأمنية وفقاً لوثيقة الدوحة الخاصة بسلام دارفور.

وقال المتحدث باسم الحركة محمد جابر عبد الله لـ "سودان تربيون" الأحد إن "المرحلة الثانية للترتيبات الأمنية جرى تدشينها بيد قائد الحركة بخيت دبجو الأحد في ولاية شمال دارفور".

وأفاد أن الخطوة بدأت بمعسكر "جديد السيل" شرقي الفاشر عاصمة الولاية بالتجميع والكشف الطبي على أن تبدأ إجراءات التدريب خلال الايام القادمة.

وتشمل الدفعة الثانية أكثر من الفي جندي توطئة لدمجهم في القوات المسلحة السودانية لحماية بلد بتعزيز السلام، على أن تتبع ذلك ترتيبات الدمج في الشرطة خلال الاسابيع القادمة.

وكانت المرحلة الأولى من دمج قوات الحركة شملت أكثر من 1300 مقاتل تم اكمالها في ولاية شمال دارفور كذلك، على ان تشمل المرحلة الثالثة وفقاً لجابر الجنود بولاية غرب دارفور بعد الفراغ من هذه الدفعة.

ويشار الى أن حركة العدل والمساواة انضمت الى اتفاق الدوحة للسلام في ابريل من العام 2013، ووقعت مع الحكومة السابقة على تنفيذ الترتيبات الأمنية والمشاركة السياسية.

وبحسب جابر فإن تغيير النظام الحاكم بعد الإطاحة بالبشير لم يؤثر على الاتفاقية خاصة مع إعلان قادة الحكومة الانتقالية منذ بياناتهم الأولى الالتزام بتنفيذ كل الاتفاقيات الخاصة بالسلام سيما وان أطرافاً دولية وإقليمية كانوا شهود عليها.