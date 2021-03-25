العدل والمساواة تُرتب لدمج دفعات جديدة من قواتها في الجيش وترقية (دبجو) لرتبة اللواء

الخرطوم 25 مارس 2021 - أعلنت حركة العدل والمساواة السوداني عن ترتيبات لإدماج دفعات جديدة من قوات الحركة في صفوف الجيش السوداني، وكشفت عن ترقية قائدها بخيت عبد الكريم دبجو لرتبة اللواء.

بخيت دبجو ترقى لرتبة اللواء

ووقعت الحركة على اتفاق سلام مع نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل 2013، بعد مفاوضات استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.

وقال المتحدث باسم الحركة، محمد جابر عبد الله، لـ "سودان تربيون"، الخميس إن: " ترتيبات تجري لإلحاق دفعات أخرى من مقاتلي الحركة في الجيش تحت بند الترتيبات الأمنية".

وأشار إلى أن الحركة دمجت أكثر من 4 آلاف مقاتل في الجيش وقوات الشرطة، مُنذ توقيعها على اتفاق السلام في 2013.

وكشف المتحدث عن قرار أصدره القائد الأعلى للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان قضى بترقية رئيس الحركة بخيت عبد الكريم دبجو إلى رتبة اللواء.

وكان رئيس الحركة انتظم في صفوف الجيش مُنذ التوقيع على وثيقة الدوحة لسلام دارفور.

ويُعد دبجو من من القادة المؤسسين للحركات المسلحة في إقليم دارفور، التي بدأت نشاطاتها في 2001.

تولى الرجل منصب نائب القائد العام لحركة تحرير السودان إلى العام 2008، وهو ذات العام الذي انتقل فيه إلى حركة العدل والمساواة التي عُين فيها قائدًا عامًا لقوات الحركة.

وجرى انتخاب دبجو رئيسًا لفصيل حركة العدل والمساواة -انشقت عن الحركة الأم-بعد اغتيال رئيسها محمد بشر في منطقة بامينا على الحدود السودانية التشادية في 2013.

ويتهم فصيل دبجو حركة العدل والمساواة التي يرأسها جبريل إبراهيم باغتيال بشر ومجموعة من رفاقه، في عملية أسرت فيها بعض مرافقيه قبل أن تطلق سراحهم لاحقًا.