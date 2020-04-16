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العملات الأجنبية تتراجع أمام الجنيه مع اقتراب حظر التجوال الكامل بالخرطوم

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الخرطوم 16 أبريل 2020- ارتفعت قيمة الجنيه السوداني امام العملات الأجنبية في ختام تداولات نهاية الأسبوع مع بدء السلطات في العاصمة الخرطوم الترتيب لفرض حظر تجوال كامل بالسبت لمواجهة تفشي جائحة كورونا.

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رزم من العملة السودانية (أب)

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ " سودان تربيون" الخميس فإن الجنيه السوداني استعاد بعضا من تعافيه أمام العملات الأجنبية بتراجع سعر البيع للدولار الى 130 جنيها مقارنة بـ 143 يوم الأربعاء فيما سجل الريال السعودي 32 جنيها للبيع والدرهم الإماراتي 33 جنيها وبلغ اليورو 150 جنيها.

وارجع المتعاملون ارتفاع قيمة الجنيه إلى تراجع الطلب على العملات الأجنبية بشكل كبير مقابل ارتفاع حجم المعروض بسبب المخاوف من عدم وجود تعاملات مالية مع تطبيق إجراءات الحظر الكامل بالخرطوم اعتبارا من السبت المقبل.

وأوضح المتعاملون أن أسعار العملات الأجنبية شهدت تراجعا متسارعا الخميس وان سعر الدولار سجل خلال بداية التداول فى ساعات الصباح 140 جنيها للبيع قبل أن يختتم بالتوقف عند 130جنيها.

وافاد أحد المتعاملين فضل عدم ذكر اسمه لـ سودان تربيون أن الأسواق الموازية لم تسجل الخميس أي طلب على العملات الأجنبية مقارنة بالأيام الماضية.

وأضاف " هناك زيادة في المعروض من العملات الأجنبية مقابل ضعف عمليات الشراء".

وقال إن تجار العملة تخوَفوا من استمرار حالة ضعف الطلب على العملات خلال الأيام المقبلة مع دخول الخرطوم مرحلة الحظر الشامل السبت المقبل.



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