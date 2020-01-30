العملات الأجنبية تواصل الصعود أمام الجنيه السوداني مع نهاية الأسبوع

الخرطوم 30 يناير 2020- عاودت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي الارتفاع طفيفا أمام الجنيه وسط شح المعروض مقابل زيادة الطلب بينما تراجعت الحملات الأمنية على تجار العملة.

رزم من الدولارات

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ (سودان تربيون) الخميس فإن سعر البيع للدولار سجل 98.5 مقارنة بـ 97 جنيها الأربعاء فيما بلغ سعر البيع للريال السعودي 25.8 جنيها مقابل 26 جنيها للدرهم الاماراتي بينما وصل سعر البيع لليورو 107 جنيهات.

وارجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مع نهاية الأسبوع بعد احجام التجار عن عمليات البيع مقابل نشاط الشراء إلى جانب تراجع نشاط الحملات الأمنية على تجار العملة.

وتوقع المتعاملون استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية خلال الأيام القادمة بسبب عدم وجود أي مؤشرات لتراجع العملات الأجنبية خاصة مع نشاط شراء العملات الأجنبية لأغراض الاستيراد والاحتياجات الأخرى.