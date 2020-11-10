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العملة السودانية توالي التراجع و 250 جنيه للدولار

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الخرطوم 10 نوفمبر 2020-واصل الجنيه السوداني رحلة تهاويه امام سلة العملات الأجنبية في ختام تداولات الثلاثاء وسط شح المعروض وزيادة ملحوظة على الطلب.

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الدولار يزداد قوة في مواجهة الجنيه السوداني

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ “سودان تربيون" فإن سعر البيع للدولار تراوح بين 249 و250 جنيها مقارنة بـ 248 ليوم الاحد فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 66.5 جنيها والدرهم الإماراتي 67جنيها.

وارجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض.

وقال أحد التجار مفضلا عدم ذكر اسمه إن الأسواق الموازية تشهد طلبا ملحوظً على العملات وتوقع أن تشهد الأسعار مزيداً من الارتفاع خلال الأيام المقبلة خاصة مع دخول موسم العمرة.

والشهر الماضي قالت وزيرة المالية المكلفة في السودان هبة محمد علي، إن الاقتصاد المأزوم في بلادها غير مرشح لتغيير جوهري في القريب العاجل بعد بدء الإدارة الأميركية إجراءات رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وأضافت لن يحدث تغيير جوهري في الاقتصاد السوداني غدًا بمجرد الرفع من القائمة وقالت إن "السودان بحاجة إلى تعديل سعر الصرف حتى لا يتضرر المغتربين ولضمان سريان التحويلات عبر الطرق الرسمية"، مشيرة إلى وجود 5 أسعار لصرف العملات في السودان.

كما، تعهد محافظ بنك السودان المركزي الفاتح زين العابدين، باتخاذ إجراءات لضمان استقرار سعر الصرف، مشيرًا لوجود ترتيبات لتقوية قيمة العملة الوطنية.



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