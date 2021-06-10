العملة المحلية تواصل التدني امام النقد الأجنبي والدولار يسجل 480 جنيهاً

الخرطوم 10 يونيو 2021-واصلت العملة المحلية في السودان رحلة التراجع امام سلة العملات الأجنبية في ختام تداولات نهاية الأسبوع متزامنة مع زيادة حجم المضاربات وشح المعروض من النقد الأجنبي بعد إقرار الحكومة زيادة جديدة في أسعار الوقود.

الدولار الامريكي

وتتأثر عملية احتساب أسعار استيراد الوقود بالسعر العالمي للبترول إلى جانب سعر الصرف في السودان وهو ما يزيد الطلب على العملات الأجنبية.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ “سودان تربيون" الخميس فإنه جرى تداول الدولار الواحد بـ 480 جنيها مقابل 475 جنيها الأربعاء.

كما سجل سعر البيع للريال السعودي 125جنيها والدرهم الإماراتي 127جنيها بينما بلغ سعر البيع لليورو 570 جنيها.

وارجع المتعاملون انخفاض قيمة الجنيه إلى اتساع حدة المضاربات وزيادة الطلب مقارنة بالايام الماضية.

وقال أحد المتعاملين مفضلا عدم ذكر اسمه لـ "سودان تربيون “إن تجار العملات يحاولون الاحتفاظ بما حوزتهم من النقد الأجنبي بعد زيادة أسعار الوقود لتحقيق أكبر قدر من الأرباح.

والأربعاء قال وزير المالية جبريل إبراهيم إن المضاربين في الدولار هم جزء من أزمة الوقود داعيا للتعامل مع المنافذ الرسمية في تحويلات العملة.

كما قال وزير الطاقة على جادين أن الحكومة تدفع سنويًا 1.5 مليار دولار من أصل ثلاث مليار دولار للوقود، رغم الظروف الصعبة.