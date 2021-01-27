العملة المحلية تواصل التراجع والدولار يسجل 330 جنيها

الخرطوم 27 يناير 2021- واصلت العملة المحلية في السودان تهاويها المريع أمام سلة العملات الأجنبية بنحو غير مسبوق بينما تراجعت الحملات الأمنية على تجار العملة الثلاثاء.

رزم من الدولارات

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ “سودان تربيون" فإن سعر البيع للدولار سجل 330 جنيها مقارنة بـ 315 جنيها الثلاثاء فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 86 جنيها والدرهم الإماراتي 78جنيها وبلغ سعر البيع لليورو 400 جنيها.

وارجع المتعاملون انخفاض الجنيه إلى تجدد الشح في المعروض من النقد الأجنبي مقابل زيادة الطلب وارتفاع حجم المضاربات.

وأفاد شهود عيان في منطقة وسط الخرطوم "سودان تربيون" بتراجع الحملات الأمنية على تجار العملة اليوم، بعد اقتياد عددا منهم الثلاثاء.

وبدأت السلطات حملات أمنية خلال الأيام الفائتة على المضاربين في تجارة العملات.

ونقلت تقارير إعلامية نشرت الأربعاء أن مباحث العمليات الفيدرالية القت القبض على 26 تاجراً، ودونت ضدهم بلاغات جنائية، واستكتبت تسعة منهم تعهدات قبل أن تطلق سراحهم.