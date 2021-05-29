العملة المحلية في السودان تهبط الى مستوى قياسي والدولار يسجل 475 جنيهاً

الخرطوم 29 مايو 2021- هوى الجنيه السوداني امام سلة العملات الأجنبية في تداولات السبت على نحو غير مسبوق بالتزامن مع زيادة المضاربات وشح المعروض من النقد الأجنبي مقابل زيادة الطلب بينما بدأت السلطات حملات أمنية على تجار العملة وسط الخرطوم.
- الدولار الامريكي
وتعول الحكومة الانتقالية على مزادات النقد الأجنبي التي بدأت تنظيمها الأربعاء في تخفيف الطلب على العملات الأجنبية واستقرار سعر الصرف بعد تخفيض قيمة الجنيه إلى نحو سبعة أضعاف في فبراير الماضي.
وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ “سودان تربيون" فإنه جرى تداول الدولار الواحد بـ 475 جنيهاً مقارنة بـ 460 جنيها الخميس فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 126جنيها والدرهم الاماراتي 127 بينما سجل البيع لليورو 550 جنيها.
وارجع المتعاملون تهاوي قيمة الجنيه لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض إلى جانب زيادة حجم المضاربات من تجار العملة.
وقال أحد التجار لـ" سودان تربيون" إن الأسواق الموازية تشهد ارتفاعاً في حجم المضاربات ما ادى الى مزيد من التراجع في قيمة الجنيه.
وأفاد شهود عيان إن السلطات الأمنية شنت حملات على تجار العملة وسط الخرطوم واقتادت العشرات منهم بعد استمرار مضاربات الدولار.
والخميس أعلن بنك السودان المركزي عن تنظيم ثاني مزادات النقد الأجنبي بقيمة 50 مليون دولار الثلاثاء المقبل بمشاركة المصارف فقط إنابة عن عملائها.
كما أقر بحدوث شح في السيولة النقدية داخل المصارف وكشف عن برنامج لحلها خلال 45 يوما.
وبدأت أزمة السيولة النقدية في فبراير الماضي بعد تخفيض الحكومة الانتقالية قيمة الجنيه بالتزامن مع زيادة تحويلات ومشتريات النقد الأجنبي.
أخر الآراءإغتيال ود عكر رسالة في بريد الأحياء 2021-05-29 20:37:24 ياسر عرمان ود عكر نبت بري من نبات الارض والثورة، ووجوده مخيف، والا لما تم إغتياله، ولكن الرسالة من إغتياله مرسلة في بريد الأحياء. حلاقة شعره محاولة لحلاقة شعر شعب وثورة كاملة ووضعها في بريد من لا يتحدث، وان الطعنة التي (...)
الى "ميثاق العودة" ؛ بقليل من الشجاعة والتجرد 2021-05-23 20:59:54 بقلم : محمد عتيق عندما تحدثنا وتحدث الكثيرون عن ضعف حركتنا السياسية وضعف دورها في قيادة مرحلة ما بعد إسقاط النظام (ما بعد 11 ابريل 2019) إنما كان ، وما زال ، حديثاً منطلقاً من أهمية الأحزاب السياسية وأنها المادة الأساسية (...)
دكتور حمدوك رجاء الاتصال بوجدي ميرغني 2021-05-23 07:10:15 بقلم : السر سيد احمد في المؤتمر الصحافي الذي عقده الدكتور عبدالله حمدوك أثر عودته من باريس تحدث عن ان العبء يقع الان على السودان للأستفادة من المناخات الايجابية التي خلفها المؤتمر وان التحدي الذي يواجهه السودان لن يعالجه (...)
المزيد