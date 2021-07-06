العملة المحلية في السودان تواصل التحسن وسط اقبال على التعاملات المصرفية

الخرطوم 6 يوليو 2021- واصلت العملة المحلية في السودان رحلة التحسن امام سلة العملات الأجنبية في تداولات الثلاثاء بينما تخطت اسعار بعض المصارف الأسواق الموازية ما ساهم في تحول فئات واسعة لبيع النقد الأجنبي للمصارف.

عملات سودانية

ومنذ نحو ثلاثة أيام تشهد الأسواق الموازية تحسنا لافتاً فى قيمة الجنيه مدفوعة بتراجع الطلب على العملات الأجنبية.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ سودان تربيون الثلاثاء فإنه جرى تداول بيع الدولار الواحد في الأسواق الموازية ما بين 459 و458 مقابل 460 إلى 454 لدي بعض المصارف.

وأوضح المتعاملون أن سعر البيع للريال السعودي سجل 122 جنيها والدرهم الإماراتي 124جنيها بينما بلغ سعر البيع لليورو 540جنيها.

وارجع المتعاملون تحسن قيمة الجنيه إلى تراجع الطلب على العملات الأجنبية خاصة مع انتظام تحويلات ومشتريات النقد الأجنبي لدى المصارف إلى جانب نشاط السلطات في ملاحقة تجار العملة.

في الأثناء أبلغت مصادر مصرفية سودان تربيون عن وجود اقبال على بيع النقد الأجنبي لدى المصارف عوضا عن الأسواق الموازية خاصة مع تراجع الفارق ما بين الأسواق الموازية والمصارف.

وقال أحد المتعاملين مفضلا عدم ذكر اسمه لـ سودان تربيون أن هناك بعض من تجار العملة أصبحوا يلجؤون إلى المصارف لبيع ما بحوزتهم من النقد الأجنبي.

وسجلت أسعار العملات الأجنبية تحسنا ملحوظا في عدد من المصارف إذ جرى تداول بيع الدولار ما بين 454 إلى 460 جنيها في بعض المصارف.