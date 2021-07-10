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العملة المحلية في السودان تواصل التحسن والدولار يسجل 450 جنيها

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الخرطوم 10 يوليو 2021-واصلت العملة المحلية في السودان رحلة التحسن امام سلة العملات الأجنبية في ختام تداولات السبت متزامنة مع ارتفاع حجم المعروض وتراجع المضاربات.

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الدولار الامريكي

وتشهد الأسواق الموازية للعملات تراجعا ملحوظا في أنشطتها بعد انتظام مزادات النقد الأجنبي التي ينظمها بنك السودان المركزي إلى جانب ملاحقة السلطات لأنشطة تجار العملة.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ "سودان تربيون " فإن سعر البيع للدولار سجل 450 جنيها مقابل 454 جنيها فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 120 جنيها والدرهم الاماراتي 121 جنيها فيما سجل سعر البيع لليورو 535 جنيها.

وارجع المتعاملون تحسن قيمة الجنيه إلى زيادة حجم المعروض مقابل تراجع الطلب خاصة مع استمرار البنك المركزي فى تخصيص مبالغ من النقد الأجنبي لعمليات الاستيراد من خلال المزادات.

وحدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري السبت 448.15 جنيه للشراء، و451.51 جنيه للبيع.

والخميس كشف بنك السودان المركزي عن تخصيص أكثر من 27 مليون دولار لاستيراد السلع في سابع مزادت النقد الأجنبي.

وأوضح في بيان صحفي أن المزاد السابع للنقد الأجنبي حظي بقبول واسع من المصارف كما شارك فيه حوالي 25 بنكا مقارنة بـ 22 بنكا في المزاد السادس، وبلغت الطلبات المقدمة 141 طلبا مقارنة ب 132 طلبا في المزاد السادس.

ووصل أعلى سعر صرف تم التنفيذ به 448 دولار، وأدني سعر صرف تم التنفيذ به 429 دولار.
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