العملة المحلية في السودان تواصل التحسن والدولار يسجل 450 جنيها

الخرطوم 10 يوليو 2021-واصلت العملة المحلية في السودان رحلة التحسن امام سلة العملات الأجنبية في ختام تداولات السبت متزامنة مع ارتفاع حجم المعروض وتراجع المضاربات.
- الدولار الامريكي
وتشهد الأسواق الموازية للعملات تراجعا ملحوظا في أنشطتها بعد انتظام مزادات النقد الأجنبي التي ينظمها بنك السودان المركزي إلى جانب ملاحقة السلطات لأنشطة تجار العملة.
وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ "سودان تربيون " فإن سعر البيع للدولار سجل 450 جنيها مقابل 454 جنيها فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 120 جنيها والدرهم الاماراتي 121 جنيها فيما سجل سعر البيع لليورو 535 جنيها.
وارجع المتعاملون تحسن قيمة الجنيه إلى زيادة حجم المعروض مقابل تراجع الطلب خاصة مع استمرار البنك المركزي فى تخصيص مبالغ من النقد الأجنبي لعمليات الاستيراد من خلال المزادات.
وحدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري السبت 448.15 جنيه للشراء، و451.51 جنيه للبيع.
والخميس كشف بنك السودان المركزي عن تخصيص أكثر من 27 مليون دولار لاستيراد السلع في سابع مزادت النقد الأجنبي.
وأوضح في بيان صحفي أن المزاد السابع للنقد الأجنبي حظي بقبول واسع من المصارف كما شارك فيه حوالي 25 بنكا مقارنة بـ 22 بنكا في المزاد السادس، وبلغت الطلبات المقدمة 141 طلبا مقارنة ب 132 طلبا في المزاد السادس.
ووصل أعلى سعر صرف تم التنفيذ به 448 دولار، وأدني سعر صرف تم التنفيذ به 429 دولار.
«»
أخر الآراءمبادرة حوض النيل (4) 2021-07-11 14:44:27 د. فيصل عبدالرحمن على طه دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه ftaha39@gmail.com 1 وُصِفت مبادرة حوض النيل بأنها شراكة حكومية دولية لدول حوض النيل العشر وهي بوروندي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، (...)
قرنيت سلبونا.. أزمة الشرق المفتعلة 2021-07-11 06:38:01 بقلم : أمير بابكر عبدالله منذ أيام وأنا احاول الوقوف على تفاصيل ما يجري داخل مدينة بورتسودان والبحر الأحمر عموما والتأكد من المعلومات المتواترة، متجاوزا الوقوع في شرك الظاهر الذي تثيره منصات التواصل الاجتماعي، والذي ينحو (...)
خطوة أخرى في التعاون النيلي: إنشاء التكونايل (3) 2021-07-10 07:09:04 د. فيصل عبدالرحمن على طه دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه ftaha39@gmail.com 1 بعد نهاية الفترة الثانية لمشروع الهيدرميت في عام 1982، استمر العمل في المشروع بدعم من الدول المشاركة حتى عام 1992. وفي ديسمبر من ذلك العام قرر (...)
المزيد