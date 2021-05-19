العملة المحلية في السودان تواصل التراجع والمصارف تحاول اللحاق بالـ (الموازي)

الخرطوم 19 مايو 2021- واصلت العملة المحلية في السودان رحلة التراجع أمام سلة العملات الأجنبية في تداولات الأربعاء وسط شح المعروض وزيادة الطلب بينما سعت المصارف للحاق بالسوق الموازي بخفض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
- رزم من العملة السودانية (أب)
وشهدت الأسواق الموازية تراجعا ملحوظا في أنشطتها بالتزامن مع بدء مؤتمر باريس ومانتج عنه من تعهدات بإعفاء الديون من بعض الدول والحصول على دعم خارجي.
وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ “سودان تربيون" الأربعاء فإنه جرى تداول الدولار الواحد بـ 420 جنيها مقابل 415 جنيها الثلاثاء فيما سجل سعر البيع للدرهم الاماراتي 114 جنيها والريال السعودي 111 جنيها واليورو 490 جنيها.
وعزا المتعاملون تراجع العملة المحلية لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض.
وي الاثناء سجلت أسعار العملات الأجنبية في المصارف ارتفاعاً بالتزامن مع الأسواق الموازية.
وبلغ سعر البيع للدولار لدى بعض المصارف 412 جنيها بينما بلغ سعر البيع للدرهم الاماراتي 112جنيها وسجل سعر البيع للريال السعودي 109.8729جنيها.
وأفاد احد المتعاملين بارتفاع حجم المضاربات في الأسواق بعد انتهاء مؤتمر باريس ما ادى لزيادة الطلب على العملات الأجنبية متوقعا مزيد الارتفاع خلال الأيام المقبلة.
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