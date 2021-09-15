الغرف التجارية والاسكوا يبحثان خطة تنفيذ نظام النافذة الموحدة

لقاء أمين عام اتحاد الغرف التجارية ووفد (الاسكوا) ـ الخرطوم 15 سبتمبر 2021

الخرطوم 15 سبتمبر 2021 ـ أجرى اتحاد الغرف التجارية السوداني ووفد اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) محادثات لمساعدة السودان في وضع خطة تنفيذ النافذة القومية الواحدة.

ويعمل نظام النافذة الواحدة على تسهيل كافة العمليات التجارية بما يسهم في النشاط الاقتصادي وزيادة الإيرادات الحكومية.

وأكد الأمين العام للاتحاد بكري جاويش استعداد الاتحاد لدعم واسناد وتسهيل مهمة الوفد وتوفير المعلومات المطلوبة التي تسهم في تحقيق أهداف الزيارة.

وطبقا لبيان صحفي صادر عن اتحاد أصحاب العمل السوداني أطلع عليه سودان تربيون الأربعاء فإن الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية التقى في الخرطوم وفد اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا).

كما أثنى على اهتمام الوفد باشراك اتحاد الغرف التجارية في وضع خطة تنفيذ مشروع النافذة القومية الواحدة.

بدورها اثنت رئيس وفد الاسكوا فتحية عبد الفاضل على تجاوب اتحاد الغرف التجارية لانجاز واستكمال مهمة الوفد التي تتمثل في دراسة الوضع الحالي للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وإعداد تقرير بالوضع والفجوات وإعداد دراسة الجدوى لانشاء النافذة الموحدة.

وأوضحت أن الاسكوا بدأت التعاون مع السودان منذ العام 2012 بعقد ورش عمل قطاعية خلصت إلى إعداد تقرير ودراسة عن إنشاء وتطبيق نظام النافذة الواحدة لتسهيل التجارة بالسودان ونوهت إلى أن واحدة من مهام الوفد تطوير هذه الدراسة.

من جانبه أوضح الخبير باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا كمال عقيب أهمية انشاء وتطبيق نظام النافذة الموحدة بالسودان للقطاع الخاص.

وأبان أنه المستفيد الأول من التنفيذ فيما يختص بتقليل الزمن والتكلفة ومحاربة الدخلاء بما يسهم في زيادة الأرباح وضمان زيادة الإيرادات الحكومية.

كما قدم خبير النافذة الموحدة تجربة بدايات تونس في تنفيذ النافذة الواحدة والتي تتشابه إلى حد كبير مع تجربة السودان في هذه المرحلة.

يشار إلى أن الاجتماع التأم بحضور رئيس الغرفة القومية للمقاولين المعز فاروق ورئيس غرفة الخدمات الإقتصادية إبراهيم الصافي وعلاء الدين نور الدين عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للمصدرين إلى جانب مبارك عبدو صالح مدير عام اتحاد الغرف التجارية.