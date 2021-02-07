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الفوضى تتسيد الأسواق الموازية والدولار يسجل 411 جنيها

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الخرطوم 7 فبراير 2021 ـ شهدت الأسواق الموازية للعملة الصعبة في السودان حالة من الفوضي والانفلات في تداولات بداية الأسبوع مع استمرار شح المعروض وزيادة الطلب بينما تراجعت الحملات الأمنية على تجار العملة بشكل لافت.

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رزم من الدولارات

وبدأ سعر صرف العملة المحلية في السودان "الجنيه" التراجع إلى أدنى مستوياته منذ أسابيع ما أدى الى ارتفاع في أسعار كافة السلع الضرورية.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لسودان تربيون الأحد فإنه جرى تداول البيع للدولار ما بين 409 و411 جنيها فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 104 جنيهات والدرهم الإماراتي 106 جنيهات بينما سجل سعر البيع لليورو 460 جنيه.

وأرجع المتعاملون انخفاض الجنية إلى استمرار شح المعروض وزيادة حجم المضاربات بشكل متسارع مقارنة مع الأيام الماضية.

وقال أحد المتعاملين مفضلا عدم ذكر اسمه لـسودان تربيون إن الأسواق الموازية تشهد حالة من التذبذب مع زيادة حجم المضاربات منوها إلى تراجع الحملات الأمنية على تجار العملة.

واعتمد بنك السودان المركزي الاستمرار في سياسية سعر الصرف المرن المدار ضمن سياساتة للعام 2021 منهيا الجدل بشأن تحرير سعر الصرف إلا أن قيمة الجنيه تتدنى بشكل مريع يومياً.



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