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الفيضانات تحول السودان إلى منطقة كوارث والحكومة تعلن الطوارئ

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البرهان يرأس اجتماع مجلس الأمن والدفاع، فجر السبت 5 سبتمبر 2020، صورة من "موقع مجلس السيادة"

الخرطوم 5 سبتمبر 2020 - أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، فجر السبت، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، واعتبارها "منطقة كوارث طبيعية".

وذكر بيان صادر عن المجلس تلقته "سودان تربيون"، أن "المجلس قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، وإعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، وتشكيل لجنة عليا لمعالجة آثار السيول والفيضانات لخريف 2020".

وأوضح البيان أن "المجلس اجتمع مساء الجمعة واستعرض تقارير موسم الخريف لهذا العام، ووقف على حجم الخسائر والأضرار البشرية والمادية التي أسفرت عن تأثر 16 ولاية من أصل 18 بالبلاد".

وأشار إلى أن الفيضانات أدت لوفاة 99 مواطن وإصابة 46 آخرين، فضلا عن تضرر أكثر من نصف مليون نسمة، وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل.

وأورد البيان تصريحا لوزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، ذكرت فيه أن معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام تجاوزت الأرقام القياسية، التي رصدت خلال العامين (1964- 1988) مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع.

وعثرت السلطات السودانية، الجمعة، على جثتين لمسنين، كما انتشلت جثة ثالثة السبت، غمرتهم مياه فيضان النيل الأزرق في مدينة سنجة الواقعة بولاية سنار وسط البلاد، مما رفع عدد الوفيات إلى 99 منذ بداية موسم الخريف.

في الأثناء، حذرت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية، من أن محطة الخرطوم سجلت اليوم أعلى منسوب (17.62 مترا) متجاوزة أعلى قمة مسجلة (17.26 مترا) بـــ36 سم، على أن تستقر على المناسيب العليا الحالية.

بينما سجلت محطة شندي اليوم، وفق بيان تلقته "سودان تربيون"، (18.34 مترا) والتي تفوق أعلى قمة مسجلة (18.7 مترا) بـــ27 سم.



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