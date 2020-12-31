 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 31 كانون الأول (ديسمبر) 2020

القائد العام: الجيش يعيد انتشاره داخل الحدود الشرقية ولم يعتد علي أثيوبيا

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 31 ديسمبر 2020- قال رئيس مجلس السيادة في السودان القائد العام للوات المسلحة عبد الفتاح البرهان إن الجيش السوداني يعمل على إعادة الانتشار والانفتاح داخل الأراضي السودانية شرق البلاد.

JPEG - 55.7 كيلوبايت
عبد الفتاح البرهان

وشدد البرهان في كلمته ليل الخميس بمناسبة الذكرى 65 للاستقلال على أن القوات المسلحة السودانية "لم ولن تتعدى الحدود الدولية أو تعتدي على الجارة أثيوبيا".

واشار البرهان الي أن الحكومة ظلت تحرص وما زالت مستمرة في معالجة تعديات المزارعين الأثيوبيين والداعمين لهم على الأراضي السودانية عبر الحوار بتكوين آليات مشتركة كما أكد على ان نهج الحوار سيظل والتفاوض هو الهادي "حتى يأخذ كل ذي حق حقه".

وأعلن وزير الخارجية السوداني عن استرداد كل المساحات الزراعية التي كانت قوات ومليشيات إثيوبيا تضع يدها عليها بقوة السلاح طوال الـ 26 عامًا الماضية.

وبدأ الجيش السوداني مُنذ 9 نوفمبر الفائت، عمليات استرداد مساحات زراعية من قوات ومليشيات إثيوبيا، واقعة في ولاية القضارف، شرقي البلاد.

وقال وزير الخارجية عمر قمر الدين، في مؤتمر صحفي، الخميس: "الجيش سيطر على كامل الأراضي الحدودية مع إثيوبيا".

وكشف عن عدم اعتراض إثيوبيا حول عمليات الجيش في الحدود أو عدم اعترافها بالحدود بين البلدين.

وأشار قمر الدين إلى أن بلاده تمتلك وثائق تُؤكد ملكية المساحات المستردة إليها، موضحًا أن السودان يسعى لتكثيف وضع العلامات الحدودية بين كل كيلو متران، عوضًا عن وضعها كل 10 كيلو مترات.

وأرسل الجيش السوداني تعزيزات عسكرية جوية وبرية إلى المناطق التي أستردها، لتعمل على حمايتها من أي تغول إثيوبي جديد.

وأعلن قمر الدين عن أن السودان لن يوافق على عملية ملء سد النهضة الثانية دون اتفاق الدول الثلاث: السودان ومصر وإثيوبيا.

ولا تزال المفاوضات بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، متعثرة بين البلدان الثلاث، حيث أعلن السودان انسحابه من آخر جولة من المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.

واتفق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ونظيره الإثيوبي آبي أحمد، عن استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، دون تحديد موعد قاطع.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مسألة الفشقة: حقائق وتساؤلات ! 2020-12-30 11:22:30 دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه أتابع في أيامنا هذه كل ما ينشر في الصحف والأسافير عن مسألة الفشقة. وأحرص كذلك على متابعة الندوات التي تعقدها قنواتنا الفضائية بشأن هذا الموضوع المهم. ومن خلال ما سمعت وقرأت عنَّ لي أن أبدي (...)

إلى الثُوَّار ولِجانِ المُقاوَمَة: أرمُوا قِدَّام! 2020-12-30 04:33:23 الواثق كمير kameir@yahoo.com نشرتُ مقالاً في 18 فبراير 2019، سبق سُقوط نظام الإنقاذ بحوالي الشهرين، تناولتُ فيه تحديات الانتقال الدِّيمُقراطي السِّلمى في السُّودان والحوار الجاد حول أبعاد الأزمة الحاليَّة، واستكشاف (...)

إلى الثُوَّار ولِجانِ المُقاوَمَة: أرمُوا قِدَّام! 2020-12-29 22:52:44 الواثق كمير kameir@yahoo.com نشرتُ مقالاً في 18 فبراير 2019، سبق سُقوط نظام الإنقاذ بحوالي الشهرين، تناولتُ فيه تحديات الانتقال الدِّيمُقراطي السِّلمى في السُّودان والحوار الجاد حول أبعاد الأزمة الحاليَّة، واستكشاف (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.