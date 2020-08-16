القبص على مدير سابق للشرطة السودانية آثر اتهامات بالفساد

نائب رئيس لجنة ازالة التمكين محمد الفكي وبجانيه عضو اللجنة المحامي طه عثمان

الخرطوم 16 أغسطس 2020 – ألقت السلطات السودانية القبض على مدير عام قوات الشرطة الأسبق هاشم عثمان الحسين، بناء على أمر صادر من النيابة العامة.

ويتهم الحسين بالتورط في قضايا فساد مالي.

واستردت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد في 11 أبريل الفائت، 32 قطعة أرض وعقار من الحسين لصالح حكومة السودان، قالت إنه تحصل عليها بطرق غير قانونية.

وقالت لجنة التفكيك، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد: "تم إلقاء القبض على مدير الشرطة الأسبق، هاشم عثمان الحسين، بموجب أمر قبض صادر من النيابة العامة لمخالفته المواد ١٣و١٤ من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإزالة التمكين لسنة ٢٠١٩ تعديل ٢٠٢٠ والمتعلقتين بأفعال الفساد".

وأشارت اللجنة إلى أن الحسين قام بتحصيل قيمة أيجار بعض العقارات (عمارات)، التي استردتها منه في وقت سابق لصالح الحكومة.

وأفادت بأن الحسين تقدم بطلب استئناف قرار استرادد الأراضي والعقارات منه، رغم إنكاره ملكيتها.

وشغل الحسين عدد من المناصب القيادية في حكم الرئيس المعزول عمر البشير (1989 – 2019)، كان آخرها واليًا لولاية الخرطوم.