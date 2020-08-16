القبص على مدير سابق للشرطة السودانية آثر اتهامات بالفساد

- نائب رئيس لجنة ازالة التمكين محمد الفكي وبجانيه عضو اللجنة المحامي طه عثمان
الخرطوم 16 أغسطس 2020 – ألقت السلطات السودانية القبض على مدير عام قوات الشرطة الأسبق هاشم عثمان الحسين، بناء على أمر صادر من النيابة العامة.
ويتهم الحسين بالتورط في قضايا فساد مالي.
واستردت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد في 11 أبريل الفائت، 32 قطعة أرض وعقار من الحسين لصالح حكومة السودان، قالت إنه تحصل عليها بطرق غير قانونية.
وقالت لجنة التفكيك، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد: "تم إلقاء القبض على مدير الشرطة الأسبق، هاشم عثمان الحسين، بموجب أمر قبض صادر من النيابة العامة لمخالفته المواد ١٣و١٤ من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإزالة التمكين لسنة ٢٠١٩ تعديل ٢٠٢٠ والمتعلقتين بأفعال الفساد".
وأشارت اللجنة إلى أن الحسين قام بتحصيل قيمة أيجار بعض العقارات (عمارات)، التي استردتها منه في وقت سابق لصالح الحكومة.
وأفادت بأن الحسين تقدم بطلب استئناف قرار استرادد الأراضي والعقارات منه، رغم إنكاره ملكيتها.
وشغل الحسين عدد من المناصب القيادية في حكم الرئيس المعزول عمر البشير (1989 – 2019)، كان آخرها واليًا لولاية الخرطوم.
أخر الآراءفلنتقدم بالثورة ، لنصعد بها 2020-08-16 22:55:55 بقلم : محمد عتيق قطاعات هامة من المناضلين السودانيين يطلقون العنان هذه الأيام لمشاعر الحسرة تعتصرهم ، يستعيدون صوراً من أيامهم في دهاليز التعذيب "الحضاري الاسلاموي" ، وهم يشاهدون على الشاشات أمامهم نفس سفراء النظام (...)
حول مزاعم (عبد الرسول النور) عن "البُغض و الكراهية" و التسليح في جنوب كردفان/جبال النوبة (2-2). 2020-08-15 12:01:31 بقلم : عادل شالوكا توطئة : في المقال السابق إستعرضنا إدِّعاءات (عبد الرسول النور) في محاولته للإجابة على السؤال الذي إعتبره (مُلِحَّاً) – و هو كذلك – و لكن ما جاء في إفاداتِه كان مُجافياً للحقائق. و لذلك رأينا ضرورة (...)
حول مزاعم (عبد الرسول النور) عن "البُغض و الكراهية" و التسليح في جنوب كردفان / جبال النوبة (1-2). 2020-08-14 05:39:49 بقلم : عادل شالوكا توطئة : إطَّلعنا على ما كتبه عبد الرسول النور إسماعيل في مقالٍ له حاول فيه الرد على سؤال : (من سلَّح القبائل في جنوب كردفان / جبال النوبة). و لأن ما جاء في مقاله فيه الكثير من المُغالطات و المعلومات (...)
المزيد