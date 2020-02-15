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القبض على مزيد من عناصر (الخلية الإرهابية) والشرطة تعثر على مقر الأسلحة

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جانب من الأدوات الخاصة بالخلية الإرهابية لاستخدامها في صناعة المتفجرات

الخرطوم 15 فبراير 2020 – أعلنت الشرطة السودانية عثورها على مقر ثاني يحوي أسلحة خفيفة يخص التشكيل الإرهابي الموقوف الأسبوع الماضي بمنطقة شرق النسل، بينما حصلت (سودان تربيون) على تفاصيل جديدة حول الخلية.

وعثرت الشرطة وفق بيان صحفي في المكان الجديد على عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ومواد أخرى.

وقالت مصادر شرطية لـ "سودان تربيون" السبت إنه جرى الخميس توقيف ثلاثة أشخاص يحمل أحدهما الجنسية السورية والاثنين سودانيان، بينما كانت النيابة العامة تحدثت الخميس عن القبض على مصري.

وكشفت أن الخلية الإرهابية التي ضبطتها الشرطة بضاحية الحاج يوسف - شرق النيل- ، وثيقة الصلة بالخلية التي ضبطتها قوات الدعم السريع في 6 مايو 2019.

ورجحت أن يكون الغرض من نشاط الخلية -التي كانت تصنع متفجرات وعبوات وأحزمة ناسفة-تصنيع هذه العبوات بغرض تهريبها الى سوريا ومصر واستخدامها في أعمال تخريب بتلك الدول.

وقالت قوات الدعم السريع آنذاك أنها أحبطت محاولة لتخريب أمن البلاد بضبطها متفجرات في منطقة الرياض القريبة من مقر قيادة الجيش، وأشارت إلى اعتقال عدد من المتهمين، لكنها لم تعلن عن تقديمهم إلى المحاكمة حتى الآن.

وأفادت الشرطة، في بيانها إن "التحقيقات مع الخلية الإرهابية قادتها إلى العثور إلى عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بحوزة المتهمين، إضافة إلى عثورها على أجهزة تزوير وحواسيب وطابعات ملونة وكمية من الأحبار".

وأشارت الشرطة إلى تلك المتعلقات جارى تصنيفها للفحص الفني في الأدلة الجنائية، وناشدت المواطنين بتبليغها عن أي أنشطة مشبوهة في الأحياء.



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