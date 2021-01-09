توقيف مصرفيين ومستثمرين أجانب على خلفية تزوير عملات بحلفا الجديدة

حلفا الجديدة 9 يناير 2021 – أوقفت المباحث المركزية وشرطة محلية حلفا الجديدة مسؤولين كبار في أحد البنوك ومستثمرين أجانب على خلفية عملية تزوير وصفت بالضخمة.

جني محصول القطن في مشروع الجزيرة ـ إرشيف

والقت السلطات القبض على مدير مصرف شهير ونائبه بجانب اثنين من الموظفين وثلاثة من كبار العملاء بالبنك علاوة على ثلاثة مستثمرين يحملون الجنسية الصينية وآخرين ودونت في مواجهتهم بلاغاً تحت المادة 117 الخاصة بتزييف العملات.

وتعود تفاصيل القضية الى رصد شرطة المباحث المستثمرين أثناء شراءهم كميات كبيرة من محصول القطن بسعر أعلى من السوق داخل مؤسسة حلفا الزراعية ومن ثم إكمال عمليات حلج وتصدير القطن إلى خارج السودان.

وبحسب مصادر شرطية تحدثت لسودان تربيون فإن المباحث واللجنة الفنية القادمة من الخرطوم رصدت سحب وتداول مبلغ 80 مليون جنيه سوداني خلال أسبوع حيث تولى المستثمرين عملية شراء القطن من مزارعي المشروع واتضح بعد تحريات المباحث أن العملات مزورة بتقنية عالية وجرى سحبها من ذاك المصرف.

وكشفت التحريات الاولية بحسب المصدر تورط مدير البنك ونائبه واثنين من الصرافين بتسلم توريدات العملات المزيفة من عملاء كبار بالبنك أثناء ايداعهم مبالغ مالية ضخمة.

ووصلت إلى حلفا الجديدة لجنة فنية من البنك المركزي لمراجعة وتفتيش حسابات البنك والعملاء حيث كشفت التقارير الأولية بأن عمليات التزوير تمت باحترافية وباستخدام تقنية عالية وتم اخذ عينات من المبالغ للكشف والمطابقة.

وفي وقت لاحق من مساء السبت أخلت النيابة سبيل ثلاثة من موظفي البنك والمترجم السوداني فيما أبقت على مدير المصرف ونائبه والمستثمرين والعملاء الثلاثة لمزيد من التحريات الجنائية وانتظار تقرير البنك المركزي.