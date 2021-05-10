القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء يجيز انشاء بورصتي الذهب والمحاصيل

الخرطوم 10 مايو 2021- أجاز القطاع الاقتصادي لمجلس الوزراء السوداني الاثنين مرسومي انشاء بورصة الذهب وبورصة المحاصيل الزراعية.
- سبائك ذهب من انتاج مصفاة الذهب بالخرطوم (سونا)
وتعول الحكومة الانتقالية في السودان على إنشاء البورصات للحد من تهريب الذهب والمحاصيل الزراعية للاستفادة من عوائد الصادرات في الاقتصاد الكلي.
وأكد وزير المالية رئيس القطاع الاقتصادي جبريل ابراهيم في تصريحات صحفية أهمية البورصات في تنمية الاقتصاد ووعد بتقديم كامل الدعم لإنشائها لتلعب الدور المنوط بها.
وأوضح ان هذه البورصات ستقوم بدور اقتصادي هام والعمل كمنصات لعرض الأسعار العادلة والعالمية للمتعاملين في الذهب والمحاصيل الزراعية مما يمكن الدولة من إيقاف التهريب وتحريك عجلة الإنتاج في السلع الزراعية بإضافة ميزات تفضيلية للسلع السودانية تمكنها من المنافسة في الاسواق العالمية.
بدوره أكد عضو القطاع الاقتصادي وزير الاتصالات والتحول الرقمي هاشم حسب الرسول على أهمية البورصات
وأضاف "يجب أن تنشأ وفق أحدث التقنيات الحديثة المعمول بها في البورصات عالميا".
وأشار إلى أن وزارة الاتصالات والتحول الرقمي ستعمل على دعم إنشاء هذه البورصات وتوفير الأنظمة الرقمية لها وتوفير الدعم والتمويل اللازم بما يواكب أحدث التقنيات العالمية.
كما أمن وزراء القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء على ضرورة إنشاء هذه البورصات حتى تكون إقليمية وعالمية.
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