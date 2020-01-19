القوات السودانية الليبية توقف أكثر من مائة مهاجر غير شرعي

الخرطوم 19 يناير 2020- تمكنت القوات المشتركة السودانية الليبية بالولاية الشمالية من استعادة 107 من المهاجرين غير الشرعيين عند محاولتهم عبور صحراء الولاية الحدودية .
- مهاجرون غير شرعيين أوقفوا في الحدود السودانية الليبية .. صورة لـ(سونا)
ونقلت وكالة السودان للأنباء عن قائد القوات المشتركة السودانية الليبية بالشمالية العقيد الركن انور عبد الله قوله إن المهاجرين غير الشرعيين وجدوا في حالة يرثي لها أثناء عمليات التمشيط التي تقوم بها القوات المشتركة السودانية الليبية في صحراء الولاية الحدودية.
وأشار الى ايواءهم وتقديم الخدمات الطبية والغذائية حتى تحسنت حالتهم الصحية ومن ثم جرى ترحيلهم الى دنقلا وتسليمهم الى شرطة الجوازات بالولاية.
وحذر العقيد انور المواطنين من خطورة الهجرة غير الشرعية وعصابات الاتجار بالبشر وان يكونوا أكثر حرصا على ارواحهم وعدم محاولة القيام بالهجرة غير المشروعة.
من جانبها اكدت رئيس شعبة الاستخبارات بالقوات المشتركة السودانية الليبية بالولاية الشمالية المقدم ملاذ حسن محمد سرور يقظة وقدرة القوات المشتركة السودانية الليبية على السيطرة على كافة اشكال الجرائم العابرة على حدود الولاية مع دول الجوار.
أخر الآراءهرجلة جنود الهيئة: آآه وين يا 2020-01-19 22:00:38 بقلم : مجدي الجزولي خرج الفريق البرهان، رئيس مجلس السيادة، من وقائع يوم ١٤ يناير وليلة ١٥ يناير في الخرطوم وما اتصل بها من أحداث في الأبيض والفولة بخلاصات ثلاث، قال إن هيئة العمليات بجهاز الأمن كانت جيشا خاصا لمدير الجهاز (...)
كي لا تهوي اللوحة وتتناثر 2020-01-19 19:11:32 أول المنعطفات الحرجة بعد الثورة وخيارات الساسة د.غازي صلاح الدين العتباني سواءٌ أكان المرء مشتغلا بالسياسة أو التجارة أو الحرب، لابد له من غريزة مرهفة للتوقيت السليم، الشيء الذي يعني أنه في هذه المجالات إذا ضاعت الفرصة (...)
جهاز الأمن والمخابرات ؛ إعادة هيكلة أم إعادة تأسيس ؟ 2020-01-19 19:02:40 بقلم : محمد عتيق الذي حدث يوم الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٠ الجاري ، والمعروف بأنه تمرد هيئة العمليات بجهاز أمن ومخابرات النظام البائد احتجاجاً على "ضعف مكافآت نهاية الخدمة" ، لهذا الحدث فوائد جمة في تنبيه الثورة والثوار (ق ح ت (...)
المزيد