القوات السودانية الليبية توقف أكثر من مائة مهاجر غير شرعي

الخرطوم 19 يناير 2020- تمكنت القوات المشتركة السودانية الليبية بالولاية الشمالية من استعادة 107 من المهاجرين غير الشرعيين عند محاولتهم عبور صحراء الولاية الحدودية .

مهاجرون غير شرعيين أوقفوا في الحدود السودانية الليبية .. صورة لـ(سونا)

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن قائد القوات المشتركة السودانية الليبية بالشمالية العقيد الركن انور عبد الله قوله إن المهاجرين غير الشرعيين وجدوا في حالة يرثي لها أثناء عمليات التمشيط التي تقوم بها القوات المشتركة السودانية الليبية في صحراء الولاية الحدودية.

وأشار الى ايواءهم وتقديم الخدمات الطبية والغذائية حتى تحسنت حالتهم الصحية ومن ثم جرى ترحيلهم الى دنقلا وتسليمهم الى شرطة الجوازات بالولاية.

وحذر العقيد انور المواطنين من خطورة الهجرة غير الشرعية وعصابات الاتجار بالبشر وان يكونوا أكثر حرصا على ارواحهم وعدم محاولة القيام بالهجرة غير المشروعة.

من جانبها اكدت رئيس شعبة الاستخبارات بالقوات المشتركة السودانية الليبية بالولاية الشمالية المقدم ملاذ حسن محمد سرور يقظة وقدرة القوات المشتركة السودانية الليبية على السيطرة على كافة اشكال الجرائم العابرة على حدود الولاية مع دول الجوار.