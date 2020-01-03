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(الكويتية) تعاود الهبوط في الخرطوم بتقاسم رموز مع طيران (الاتحاد)

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الخرطوم 3 يناير 2020- وقعت شركة الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الوطني الرسمي لدولة الكويت، اتفاقية تقاسم رموز مع شركة الاتحاد للطيران اعتبارا من الأحد 5 يناير 2020.

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احدى طائرات الخطوط الجوية الكويتية

وتسمح اتفاقية مشاركة رمز السفر بين الشركتين بوضع الكويتية شعارها على رحلات طيران الاتحاد المتجهة من الكويت إلى الخرطوم ومن الخرطوم إلى الكويت.

وبحسب جدول الرحلات الذي اطلعت عليه (سودان تربيون) سيهبط الطيران الكويتي في مطار الخرطوم في أول رحلة بعد التوقيع على اتفاقية مشاركة الرموز، يوم الأحد.

يشار الى أن مذكرة التفاهم ستتيح لطيران الاتحاد وضع رمزه على رحلات الكويتية من أبو ظبي إلى الكويت، النجف العراقية، دكا البنغلادشية.

بينما تضع الكويتية رمزها على رحلات الاتحاد للطيران من الكويت إلى أبو ظبي، بلغراد الصربية، الدار البيضاء والرباط المغربيتان، جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، لاغوس النيجيرية، نيروبي الكينية، ميل في جزر المالديف، وماهي في سيشيل، بالإضافة إلى رحلاتها من وإلى العاصمة السودانية الخرطوم.



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