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(المؤتمر السوداني): أجهزة الحزب تخضع استقالة إبراهيم الشيخ للدراسة

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الخرطوم 3 فبراير 2020- قال حزب المؤتمر السوداني إن أجهزته تدرس الاستقالة التي دفع بها عضو المكتب السياسي، والمجلس المركزي، إبراهيم الشيخ عبد الرحمن، إثر إعلان الأخير الاثنين على نحو مفاجئ اعتزال السياسة.

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ابراهيم الشيخ

ويعد الشيخ الذي لم يشرح أسبابا للاستقالة أحد أبرز قادة تحالف الحرية والتغيير وهو عضو في المجلس المركزي لذات التنظيم علاوة على أنه، المتحدث باسمه.

وقال نائب أمين الإعلام بحزب المؤتمر السوداني، نور الدين بابكر، إن مؤسسات الحزب تدرس رغبة الشيخ في تنحيه عن مهامه.

وأضاف في بيان تلقته "سودان تربيون"، "أنه من المبكر القول إن إبراهيم الشيخ أسدل الستار على نشاطه السياسي بهذه الطريقة وفي هذا الوقت خاصة أن لديه ما يقدمه للبلاد من خبرات ومجهود كبير لم ينقطع لثمانية وثلاثين عاما".

وقال الشيخ في خطاب مكتوب اطلعت عليه "سودان تربيون"، "إنني اتخير هذا الوقت والمناخ الطيب لأعلن عن انسحابي من المشهد السياسي كله بكامل الرضى، والاطمئنان أن القادم أجمل وأن الوطن موعود بخير وسلام واستقرار مضطرد".

وأضاف، "زمن طويل وأنا أفكر في التنحي عن العمل العام والسياسة لاعتبارات عديدة خاصة وعامة، ولكن لم تتهيأ سانحة طيبة تعينني على اتخاذ القرار الذي ظل يعتمل في نفسي لوقت طويل، بقيت التحديات شاخصة وبقيت أقاتل وأقاوم متطلعا لخير شعبنا ومتحينا الظرف المناسب للنزول في محطة طالت رحلتها".

وتابع، "ليس أفضل بالنسبة لي من الترجل في هذا الوقت الذي استقامت فيه الأمور على الجادة وعلى ذلكم النحو المرضي".



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