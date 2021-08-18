المؤتمر الشعبي في السودان يرحب باستيلاء (طالبان) على السلطة

قادة حركة طالبان في القصر الرئاسي بكابل ..15 أغسطس 2021

الخرطوم 18 أغسطس 2021 - رحب حزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي، باستيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان.

وهنأ المؤتمر الشعبي في بيان " الأمة الإسلامية والشعب الأفغاني وحركة طالبان وكل أحرار العالم على انتصار حركة طالبان وتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في نيل الحرية وإلحاق الهزيمة بالسلطة المغتصبة".

وقال الحزب الإسلامي إن هذا الانتصار يأتي بعد صراع طويل ليثبت للعالم أن الشعب "لن يهزم بالقوة المادية والبشرية مهما عظمت".

ورأى أن حركة طالبان قدّمت بعد "انتصارها التاريخي" طرحاً متقدماً لإدارة الدولة الأفغانية يدعمه المؤتمر الشعبي "حتى تبلغ الأهداف مبتغاها لتحقيق مشاركة كافة قطاعات ومكونات الشعب الأفغاني".

يشار الى أن التغيير الذي أطاح بالحكومة السابقة التي كان يرأسها عمر البشير وحزبه المحسوب على التيار الإسلامي ،حظر على الكيانات الاسلامية وبينها المؤتمر الشعبي المشاركة في الفترة الانتقالية باعتبار أنه كان حليفا لنظام البشير حتى سقوطه في 11 أبريل 2019.

وفي تطور لاحق بعد بث الحزب مؤتمره الصحفي المؤيد لطالبان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عطل الأخير الصفحة لنحو 22 ساعة كما قرر وقف البث المباشر منها لشهرين استنادا على تصنيف الولايات المتحدة لحركة طالبان كمنظمة إرهابية.

وقال المتحدث باسم طالبان يوم الثلاثاء إنهم يريدون السلام مع المجتمع الدولي وتعهدوا باحترام حقوق المرأة في إطار العمل الإسلامي.