المؤتمر الشعبي في السودان يفصل كادر شبابي زار إسرائيل

الخرطوم 29 فبراير 2020 - أعلن حزب المؤتمر الشعبي في السودان، السبت، عن فصل أحد قياداته الشبابية بسبب زيارته إلى إسرائيل.

محمد عباس الفادني

وقال الحزب في بيان تلقته "سودان تربيون"، "حملت بعض الصحف خبرا عن زيارة للكيان الصهيوني يقوم بها أحد منسوبي الحزب، المدعو محمد عباس الفادني، ما يعد تجاوزا لمبادئ الشعبي ومواقفه".

وأضاف، "عليه قررت الأمانة فصل العضو المذكور من المؤتمر الشعبي جزاء فعله، مؤكدين صادقا التزامنا بدعم القضية الفلسطينية في وجه المحتل الغاصب".

وقال الفادني، في تصريحات الأسبوع الماضي إنه سيزور مدينة القدس ويشارك مع مجموعة شبابية تضم مسلمين ومسيحيين ويهود في حوار مفتوح حول مستقبل عملية السلام، مع رموز يهودية بارزة داخل الكنيسيت الإسرائيلي كما سيعقد لقاءات سياسية وفكرية في منابر ومنتديات داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأوضح القيادي الذي شغل في وقت سابق منصب الأمين العام لشباب المؤتمر الشعبي إنه أخبر عددا من قيادات ورموز الحزب بالزيارة ولم يجد ممانعة منهم على خطوته، التي قال إنها تعبر عن قناعاته الفكرية ومواقفه السياسية الخاصة.

ويعد المؤتمر الشعبي، الذي أسسه الزعيم الاسلامي الراحل حسن الترابي في يونيو 2000، من أبرز الأحزاب السياسية المناصرة للقضية الفلسطينية والرافضة للتطبيع مع إسرائيل.

وأثار الاجتماع المفاجئ الذي عقده رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا قبل نحو ثلاث أسابيع ردود أفعال واسعة في السودان.

وبرر البرهان في تصريحاته الاجتماع بنتنياهو بأنه كان محاولة منه للبحث عن مصلحة الشعب السوداني وحماية أمنه.