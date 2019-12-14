المئات من أنصار البشير يتظاهرون قرب القصر الرئاسي

الخرطوم 14 ديسمبر 2019 – نظم المئات من أنصار الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، السبت احتجاجات بالقرب من القصر الرئاسي، للتنديد بالحكومة الانتقالية.

احتجاجات لأنصار البشير في الخرطوم ..السبت 14 ديسمبر 2019

ورصدت "سودان تربيون"، تجمع المتظاهرين الذين وفد بعضهم من ولايات قريبة، قرب الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي، مرددين شعارات دينية، ومتوعدين بإسقاط حكومة "حمدوك".

ولم تتدخل الشرطة لفض المتظاهرين الذين أغلقوا عدة شوارع رئيسية بالخرطوم، فيما نشر الجيش حواجز حول الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للحيلولة دون وصولهم إليها.

وفشلت دعوات أطلقها أنصار الرئيس المعزول للاعتصام قرب القصر الرئاسي، إلى حين تحقيق مطالبهم.

وخاطب التجمع القيادي بالمؤتمر الشعبي الناجي عبد الله داعيا الى الخروج اسبوعيا في يوم السبت للاحتجاج ضد الحكومة.

والجمعة، أصدرت اللجنة التي كُونت لتنفيذ قانون تفكيك نظام الإنقاذ قرارات قضت بحل المؤتمر الوطني – حزب البشير، ومصادرة ممتلكاته وأصوله إضافة إلى حل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.

وأقرت الحكومة الانتقالية قانون تفكيك نظام الإنقاذ 29 نوفمبر، لتفكيك البنية السياسية والاقتصادية وعلاقات القوى التي كونها نظام الرئيس عمر البشير.

ووصل البشير إلى سُدة الحُكم عبر انقلاب عسكري 30 يونيو 1989، بتأييد من الحركة الإسلامية.

وصباح السبت، قضت محكمة سودانية بالحكم على البشير بالسجن عامين يقضيها في دار الإصلاح الاجتماعي، بعد ادانته بحيازة نقد أجنبي بطريقة غير قانونية والثراء الحرام.