 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 9 نيسان (أبريل) 2020

المئات يتظاهرون بالخرطوم للمطالبة برحيل حكومة (الحرية والتغيير)

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 9 أبريل 2020 - تظاهر المئات بالعاصمة الخرطوم، الخميس، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وللمطالبة برحيل الحكومة الانتقالية، برئاسة عبد الله حمدوك.
متظاهرون يطالبون برحيل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ..الخميس 9 أبريل 2020

وردد المتظاهرون الذين خرجوا تحت لافتة الحراك الشعبي الموحد "حشد"، (البديل لمسيرات الزحف الأخضر) هتافات مناوئة بحق قوى الحرية والتغيير، رافعين لافتات مكتوب عليها "يسقط تمكين الشلليات"، "يسقط الاستعمار الجديد".

وجرى الإعلان في وقت سابق عن هذا التنظيم بوصفه يضم عديد من الكيانات والجمعيات الوطنية والشبابية وأحزاب سياسية وان الشباب تجمعوا فيه لاستكمال الثورة التي يقول رئيس التجمع معمر موسى انها لم تكتمل وجرى اختطافها.

ولم تعترض القوات النظامية الموكب المحسوب على مؤيدي النظام السابق برغم قرارات الحكومة التي حظرت التجمعات وتنظيم المواكب في سياق حالة الطوارئ الصحية المفروضة لمنع تشي وباء كورونا.

واكتفت قوات من الجيش بتشكيل ساتر منع المحتجين من الوصول الى محيط القيادة العامة للقوات المسلحة بينما كان المتظاهرون يهتفون "يابرهان نريد بيان" في إشارة الى رغبتهم في تولي البرهان السيطرة على الحكم.

وطبقا لبيان صادر عن الحراك الموحد "حشد"، تلقته "سودان تربيون"، فإن الأوضاع المعيشية في البلاد بلغت العجز التام، وشلت حركة المواطنين في سعيهم لتدبير احتياجاتهم الأساسية شللا كاملا، بسبب سياسات الحكومة واختلال ميزان الأولويات لديها.

وأضاف، "من الجلي أن أولويات حكومة قحت هو تمكين منسوبيها في الوظائف العامة، والانفراد التقرير بشأن البلاد دون أي شرعية ودون مراعاة لمصالح المواطنين، وتطبيق سياسات التحرير الاقتصادي وتعويم الجنيه".

وتابع، "نحن في الحراك الشعبي الموحد كان لزاما علينا الانحياز لشعبنا ومطالبه، أن ننحاز للجماهير في الشوارع لقضاياهم العادلة، ونضم صوتنا إلى صوتهم في المطالبة بإسقاط هذه الحكومة الكارثية".

وأوضح البيان عزم التنظيم استئناف أنشطته الجماهيرية عبر المواكب والوقفات الاحتجاجية في المركز والولايات حتى تتحقق مطالب الشعب كاملة غير منقوصة في إسقاط حكومة قوى الحرية والتغيير.

ويشهد السودان حاليا، أزمة خانقة في الخبز والوقود، تجلت في اصطفاف عدد كبير من المواطنين أمام المخابز، ومحطات الوقود بسبب عدم توفرها.

وفي 14 ديسمبر 2019، انطلق أول موكب احتجاجي لـمسيرات "الزحف الأخضر" -مؤيدي نظام البشير -بالعاصمة الخرطوم، بعد أن انتشرت دعوات في مواقع التواصل الاجتماعي لتصحيح مسار الثورة وتحقيق شعاراتها.

وتبنت تيارات وأحزاب إسلامية متعددة الدعوات للمشاركة في "الزحف الأخضر"، وتنوعت الأسباب التي أوردتها تلك الأحزاب لقراراتها المشاركة في الفعالية الاحتجاجية.

وفي 21 2019، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المحلول)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

ويأمل السودانيون في أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الرئيس البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

المصالحة (المصالحة الإنسانية – المصالحة الوطنية) - 2 2020-04-08 22:13:11 بقلم: إبراهيم منعم منصور 1. يزورني بعض الأهل والأصدقاء وجميعهم دون استثناء يتحدثون عن تأييدهم المطلق لحكومة الثورة – ثم يتساءلون ودون استثناء عن أسباب البطء في اتخاذ القرارات – وبعضهم يتعجب عن (التسامح) وآخرون عن (التساهل (...)

“تقشير البصلة”!! 2020-04-07 22:57:54 بقلم: خالد التجاني النور (1) قال تيبور ناج مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية إبان زيارته للخرطوم في نهاية يناير الماضي، رداً على أسئلة عن العائق الذي يمثله بقاء السودان في لائحة الدول الراعية للإرهاب أمام (...)

رئيس الحكومة ووزير الاعلام 2020-04-05 22:48:46 بقلم : محمد عتيق كان الأسبوع الماضي موعداً مع حراك جيد تمثل في حدثين : التئام عمل لجنة تفكيك التمكين وتصاعد وتيرة عملها بالإعلان عن بعض انجازاتها الهامة ، وبينما الناس في فرح واستبشار بذلك الحدث أطلق رئيس الوزراء الدكتور (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.