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المالية تعلن تسلمها مقترحات 40 هيئة ووحدة حكومية لإعداد موازنة 2021م

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الخرطوم 1 ديسمبر 2020-اعلنت وزارة المالية في السودان تسلمها مقترحات 40 وحدة وهيئة حكومية تمهيدا لإعداد موازنة 2021 م.

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وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي

وتعد الموازنة العامة وسط ظروف بالغة التعقيد وتواجه تحديات كبيرة على رأسها تحقيق متطلبات السلام وإنزالها على أرض الواقع كمشروعات لتحقيق الاستقرار للنازحين، إضافة إلى تحدي جائحة "كورونا" التي أثرت على الاقتصاد.

وشددت الوزارة على الوحدات والهيئات الحكومية الإسراع بتسليم مقترحاتها حتى يتسنى للمالية الالتزام بالجدول الزمني والمقرر أن تقدم فيه المسودة الأولى من الموازنة على طاولة مجلس الوزراء في الخامس من الشهر الجاري.

وأكدت في بيان صحفي تلقته "سودان تربيون" الثلاثاء أن العمل في موازنة العام المالي 2021 يسير بصورة حثيثة بعد استلام كل الوحدات الحكومية والوزارات لمنشور إعداد مقترحات موازنة العام المالي 2021 وأسسها وموجهاتها العامة.

ونوهت إلى أنها تسلمت حتى الأمس (30 نوفمبر) مقترحات 40 وحدة حكومية وهيئة حكومية.

وأشارت الى ان كل القطاعات بدأت فعلياً في مناقشة مقترحات موازناتها مع المالية ماعدا القطاع الإداري الاجتماعي وهو من القطاعات المستهدفة بتنفيذ ميزانية البرامج.

كما تم تدريب منسوبي القطاع على كيفية إعداد موازنة البرامج من قِبَل وزارة المالية.

وتستهدف موازنة العام 2021 التركيز على قطاعي الصحة والتعليم مع الاستمرار في برنامج دعم الأسر، إضافة إلى العديد من الأهداف أبرزها إحاطة وزارة المالية بجميع إيرادات الدولة وولاية وزارة المالية على المال العام ومراجعة كافة القوانين التي تحول دون ذلك وغيرها من الموجهات العامة المستهدفة.



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