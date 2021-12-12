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المالية تنفى ما أثير عن رفضها مقترح الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات

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الخرطوم 12 ديسمبر 2021- نفت وزارة المالية السودانية ما أثير عن رفضها مقترح الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات.

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مقر وزارة المالية السودانية

ويطالب الأساتذة بتطبيق هيكل راتبي خاص بهم لتحسين أوضاعهم بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية في السودان.

وقالت وزارة المالية طبقا لبيان صحفي اطلعت عليه" سودان تربيون" الأحد إن مارشح عن رفضها مقترح الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات "غير صحيح".

وأوضح البيان أن أمر هيكل الرواتب لا يقتصر على وزارة المالية لوحدها بل يمر بالمؤسسات المعنية و ذات الصلة منها المجلس الأعلى للأجور وديوان شؤون الخدمة ثم مجلس الوزراء، وبعد إجازته يحول لوزارة المالية للتنفيذ .

وفي أكتوبر الماضي أوصت اللجنة المكلفة بإعداد مقترح تحسين شروط خدمة أساتذة الجامعات والباحثين بمؤسسات التعليم العالي الحكومية بأن يتدرج راتب الأستاذ الجامعي في مدخل الخدمة كمساعد تدريس بإجمالي 177 ألف جنيه مرورا بالأستاذ المساعد براتب 522 ألف جنيه ووصولا إلى راتب البروفيسور بإجمالي 651 ألف جنيه هذا بالإضافة للعلاوات والبدلات التي تشمل بدل الترحيل والسكن والوجبة وتذاكر السفر و التي يصل مجملها لأكثر من 100 ألف جنيه شهريا بالنسبة للبروفيسور .

وفى سبتمبر الماضي أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قراراً قضى بخروج الأستاذ الجامعي والباحثين من قانون الخدمة المدنية مع تحسين وتعديل الهيكل الراتبي الخاص بهم في موازنة العام 2022م في إطار تحسين أوضاع أساتذة الجامعات والباحثين بمؤسسات التعليم العالي البحث العلمي الحكومية.

كما أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم في ذات الشهر تعليق الإضراب المفتوح لمدة أربعة أسابيع بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الذي أقر بخروج أساتذة الجامعات والباحثين من هيكل الخدمة المدنية وتطبيق الهيكل الراتبي الخاص واعتبرت قرار مجلس الوزراء كسباً للجولة الأولى من رحلة الهيكل الراتبي وتمهيداً للخطوات القادمة



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